La entrerriana Emilia Mernes adelantó su nueva canción: Motinha 2.0

Estreno

Por ello, no fue una sorpresa cuando la brasileña invitó a Emilia a colaborar en su hit viral, que se estrenará este jueves 24 de abril a las 9 pm hora argentina.

Esta tarde, la estrella pop filtró una parte de su verso en la canción y su video se viralizó en cuestión de minutos.

“Soy tu ninja kawasaki, nos escapamos y no nos ven. Si me subo vos colgala y ponela a lo que de. Esta noche a casa no vuelvo sozinha, sueno como la sapucai cuando e voce que me vira eu de lado”, cantó Emilia en “Motinha 2.0”.

Fuente: Noticias Argentinas.