La cantante y compositora Analía Bosque presenta su último álbum

El trabajo de Bosque se caracteriza también por un gran despliegue tímbrico, con un amplio abanico de instrumentos que van desde la guitarra, el bajo y el cuatro, hasta el bandoneón, el piano, el clarinete, la flauta traversa, la viola, el violín, el cello y la percusión. La combinación de estos elementos aporta una textura sonora vibrante que, sin duda, enriquecerá la experiencia del público en vivo.

En cuanto a la presentación en vivo, Bosque estará acompañada por un destacado plantel de músicos de la ciudad que le sumarán talento y magia a la velada. Entre los artistas que formarán parte de la velada se encuentran Andrés Mayer, Susana Ratcliff, Chela Martínez, Emilia Cersofio, Érica Brown, Emanuel Riffel, José Luis Viggiano, Celina Federik, Natalia Franco, Agustina Schreider, Enrique Catena y Ramiro Mateoda. Además, el evento contará con el trabajo de Eduardo Vilar en sonido, Sebastián Romero en imágenes, y la iluminación y puesta en escena de DesiDée, quienes contribuirán al impacto visual y sonoro de la presentación.

Creatividad y apoyo

El álbum Hacia el Bosque es un reflejo de la creatividad y versatilidad de Analía Bosque como compositora y arregladora. A lo largo de su carrera, ha logrado fusionar diversos estilos musicales, lo que se ve claramente en este trabajo. La inclusión de géneros tradicionales y populares del folklore argentino, combinados con una propuesta sonora fresca y contemporánea, hace de este disco una propuesta única dentro del panorama musical actual.

En cuanto a la puesta en escena, la artista mencionó la importancia de la preparación para este concierto tan especial. “Me estoy preparando con mucha emoción, ya llevo tiempo trabajando en la convocatoria, pasando las partes a los músicos y ensayando cada detalle”, expresó Bosque. El proceso de creación del álbum y la preparación para la presentación en vivo han sido de gran importancia para ella, y se nota en cada uno de los elementos del espectáculo, desde la música hasta la puesta en escena.

Analía Bosque es una artista completa: autora, compositora, intérprete y arregladora, egresada del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral como Licenciada en Música. A lo largo de su carrera, ha trabajado en diferentes áreas del mundo musical, destacándose por su capacidad de creación y su constante búsqueda de nuevos sonidos y formas de expresión.

Además, Bosque forma parte del Colectivo Compositoras, un espacio de colaboración entre artistas femeninas, y ha brindado talleres musicales en diversos ámbitos. Su música ha sido reconocida a nivel nacional e internacional, siendo seleccionada para formar parte del magazine digital MujerArt (Barcelona) y el Mapa de las Artes Circuito Mujeres, donde presentó su composición Paraná mombîrî, inspirada en la ciudad de Paraná y su paisaje único.

A lo largo de su carrera, Bosque ha lanzado más de cinco discos, y en octubre de 2022 presentó su álbum Mi palabra, que incluye 15 composiciones propias. Recientemente, en septiembre de 2024, llevó su música a la Ciudad de México, donde se presentó en diversos escenarios de la capital, llevando su arte más allá de las fronteras de Argentina. Hoy en día, es posible disfrutar de su música a través de plataformas digitales como YouTube y Spotify, donde se encuentra bajo el nombre de Analía Bosque.

En su visita a la redacción de UNO, Bosque compartió algunas de las experiencias que marcaron su vida y su carrera. “Desde chiquita siempre me gustó mucho la música. Me inventaba melodías y letras, pero como un juego infantil. Luego comencé a estudiar piano, y una de las personas que más me marcó fue mi tía Lelia, que en Santiago del Estero tenía un grupo de música y tocaba la guitarra de manera maravillosa. Fue ella quien me enseñó los primeros acordes”, recordó la artista con una sonrisa.

Para Bosque, la música es mucho más que una profesión; es su forma de vida. “La música puede salvar momentos, te puede cambiar el día y el ánimo”, expresó. De esta manera, se comprende la pasión y el compromiso que la artista pone en cada proyecto y presentación que lleva a cabo.

Con el respaldo de un grupo de artistas locales que aportan su talento y energía al evento, Analía Bosque invita al público a disfrutar de un concierto que no solo será una presentación de su nuevo trabajo, sino también un viaje emocional a través de sonidos, ritmos y paisajes sonoros creados por ella misma. “La música siempre me acompañó, y ahora estoy feliz de poder compartir todo lo que he creado con la gente. Este show será un encuentro único, y contar con el apoyo de grandes artistas de la ciudad es muy importante para mí”, concluyó Bosque.

Quienes deseen ser parte de esta experiencia pueden acercarse el sábado 5 de abril a La Casa de la Cultura, donde la música de Analía Bosque llevará al público a un viaje sonoro de ensueño. Para reservas comunicarse al 3435036644. El valor de las entradas anticipadas es de 8.000 pesos, y en la puerta tendrá un valor de 10.000 pesos.