Harlem Festival en Santa Fe: ya está completa la grilla

Harlem Festival sorprendió y generó mucha expectativa con su nuevo line up para este año, tras 8 años Chano, el ex líder de Tan Biónica, vuelve a presentarse en Santa Fe, Nicki Nicole, una de las artistas Argentinas con mayor proyección internacional, Airbag, de los hermanos Sardelli aportando su cuota de rock pop debutan en el festival. El Mató un Policía Motorizado. El creador del exitosísimo Post Mortem, uno de los mejores discos del último tiempo, Dillom debutará en el escenario principal al igual que Emilia Mernes, completan el explosivo line up que este año fue creada y pensada para reunir a todas las edades de la última generación, en el festival más grande e importante del litoral. Además Seven Kayne, Clara Cava, Silvestre y la Naranja se suman al festival por primera vez, como los DJs que inaugurarán el nuevo escenario de electrónica Soundexile, Paula Os, Londongound y más que proponen una nueva experiencia dentro del festival.