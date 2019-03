Francisco Cuestas: Volviendo al pago

Tras 25 años viviendo y trabajando en ciudad de Buenos Aires y en busca de nuevas experiencias, el cantante y guitarrista hijo de Néstor, de Los Hermanos Cuestas, está de regreso en la provincia con múltiples proyectos musicales.

—¿Qué sigue después tu disco solista, que tuvo tanta repercusión?

—Estamos haciendo un homenaje a los Cuestas con Karen Giersch quien hace imitación de los pájaros. Con ella cerramos la Fiesta del Mate, que fue impresionante, estuvo en primera fila mi papá y pudo recibir el cariño de su público ya que por problemas de salud no había asistido a eventos ni subido a escenarios. Esa noche hubo unas 20.000 personas e hicimos un homenaje a los Hermanos Cuestas, la gente coreaba las canciones, fue muy emocionante para todos.

Y desde el verano estoy presentando la canción Viví Entre Ríos, un homenaje a la provincia que creamos junto a Gaby Zonis.

Ella hace música urbana, rap, y al igual que yo estuvo viviendo unos años en Buenos Aires. Nos encontramos para escribir un tema con este condimento que es el rap pero habla sobre la idiosincrasia de nuestra provincia. Viví Entre Ríos está teniendo mucha repercusión y la Secretaría de Turismo y Cultura la eligió para musicalizar los eventos de Cultura Encendida que fueron un éxito. También estamos editando el video de la canción, y paralelamente estoy preparando un nuevo disco.

—¿Seguís conduciendo en El Canal de la Música?

—Sí, durante 15 años trabajé con Paola Prenat y desde el año pasado cambiamos el formato de mi programa, empecé a hacer un especial al mes llamado CM Especial donde visito en su casa a un artista reconocido. Ya estuve con La Sole, los Huayras, Teresa Parodi, los Tekis, los Alonsitos, Peteco Carabajal, todos grandes folcloristas. Visito sus casas intentando indagar sobre su vida personal y profesional e influencias. Este programa fue una experiencia renovadora.

—¿Cómo está compuesta la nueva banda?

—Seguimos con Sito Lacombe en la dirección musical, Enzo de Martini, un paranaense que toca acordeón; Franco Terrarosa, diamantino, en batería; Fabián Verón de Zárate en bajo y Karen Giersch, quien reproduce el silbido de los pájaros como hacía mi tío Rubén en Los Hermanos Cuestas.

—O sea que hay una nueva silbadora entre los Cuestas...

—Sí, es una historia curiosa porque Karen, que es de Bragado provincia de Buenos Aires, siempre fue una fan de Los Hermanos Cuestas desde los 9 años. Sus padres escuchaban los discos y ella de niña pensaba que eran pájaros reales grabados que se agregaban a las canciones. Un día fueron Los Hermanos a su pueblo y se da cuenta de que al sonido de los pájaros lo hacía mi tío y quedó alucinada. A partir de entonces la familia le empieza a regalar discos y ella se estudia todo el cancionero en detalle de Los Hermanos y empieza a intentar a imitar pájaros. Hace unos años se conectó con papá a través de Facebook, él la invitó a la Fiesta del Chupín que organizamos en Diamante. Yo solo sabía que Karen era una fan, papá la invitó al escenario y yo pensaba que ella iba a cantar pero me sorprendió porque sabía silbar muy bien. Tiempo después me llamaron de La Peña del Morfi de Telefé y la invité a Karen a acompañarme con los silbidos para darle ese toque de renovación al cancionero. Desde entonces se incorporó a mi banda y a las giras. Karen soñaba ir al Festival de Cosquín como espectadora, algo que nunca había podido hacer, y conocer a Los Cuestas, y en menos de un año desde el mensaje por la red social a mi viejo, estaba con la delegación de Entre Ríos homenajeando a Los Hermanos arriba del escenario mayor de Cosquín. Fue todo muy rápido. Karen es profesora de música y enseña distintos géneros del folclore, chamarrita, pero también enseña el silbido de los pájaros a sus alumnos.

—¿Cómo sigue tu agenda?

—Terminamos la temporada de festivales de verano cerrando la Fiesta del Mate, ya estamos preparando un nuevo disco y en abril volvemos a Uruguay.

—¿Qué podés adelantar del nuevo trabajo que están grabando?

—El nuevo disco va a tener muchas influencias de distintos momentos musicales de mi vida tal como son nuestros recitales, con el color del litoral. Me siento renovado desde los personal y creativo por haber vuelto a Entre Ríos después de tantos años en Buenos Aires. Mi hija Adalén también me acompaña en coros, canta muy bien.

—¿A qué artistas admirás?

—Además de papá y mi tío me gusta mucho el trabajo de Carlos Vives ya que logró proyectar el ballenato colombiano, le agregó rock, reggaetón y demás condimentos. Ahora está produciendo a Soledad Pastorutti para darle proyección internacional.

De los artistas locales me encantan Los Chalchaleros, las Voces de Montiel, me encanta la carrera de Soledad y su crecimiento musical. Sole me contó que junto a su hermana Natalia uno de sus juegos era ser Los Hermanos Cuestas. Me encanta Horacio Guarany, Mercedes Sosa, a quien empecé a entender de grande, Teresa Parodi y Ramona Galarza también son referentes. Hoy veo a muchas mujeres con voces extraordinarias en el folclore actualmente.





Homenaje a Federación

—Cómo surgió el tema que presentaste en la Fiesta del Lago?

—Hace años que vengo hablando con pobladores sobre la historia de esa sufrida localidad entrerriana. Escribí una canción que se representó con el ballet, en la fiesta y fue muy emotivo. Justo este año se cumplen 40 años de la Nueva Federación y la gente está muy movilizada. No siempre puedo componer un tema de un pueblo.





"Viví Entre Ríos", una canción representativa