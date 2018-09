Flopa Suksdorf vuelve a presentar "Afro Blue", un disco que va a la raíz

Flopa Suksdorf vuelve a presentar Afro Blue, su primer disco solista, en la capital entrerriana. La vocalista de jazz paranaense ofrecerá esta noche un nuevo recital en el Centro Cultural La Vieja Usina para todos aquellos que se quedaron afuera en la primera presentación. La cita será hoy, a las 21.30, en Gregoria Matorras 861.

Será un concierto imperdible junto a un grupo de músicos invitados especialmente para la ocasión: Lucas Cantarutti (trompeta), Eugenio Zeppa (saxos alto y tenor), Maxi Herrlein (saxo barítono), Luciano Stizzoli (piano), Pedro Brumnich (contrabajo) y Chano Casas (batería). Además, las coristas Evelyn Lazos y Eugenia Dappen.

Afro Blue es un disco de raíz, tanto en lo musical y lo expresivo como en las temáticas que abordan los 10 temas que lo conforman, standards de jazz y una composición original de Suksdorf. Fue grabado en Buenos Aires, junto a un grupo de músicos de la capital. Pero la intérprete –radicada actualmente en Santa Fe– armó una banda con músicos santafesinos para tocar las canciones de Afro Blue en Santa Fe y Paraná.

"En la presentación del disco lo tocamos entero y en el mismo orden, de pé a pa; ahora se va a alterar un poco y voy a sumar un par de cosas, porque me gusta que cada presentación sea distinta, para que la gente que siempre me va a escuchar se sorprenda cada vez", señaló la intérprete a Escenario.

Discípula dilecta de Roxana Amed, Flopa Suksdorf ha desarrollado una técnica impecable, una voz potente y un timbre típico de la música negra. Sus presentaciones en vivo así lo han demostrado; y es por eso que es convocada como cantante por músicos de jazz, el blues y el funk de toda la región.

Esta vez se decidió a armar un repertorio sumamente cuidado y pensado, con la ayuda del trompetista Mariano Loiácono, quien es su maestro de improvisación: "El primer tema es Blackbird, una improvisación con la batería y la voz, sobre un texto de Nina Simone; después está God bless the child, de Billie Holliday; Freedom day, registrado por Max Roach y Abi Lincoln. Me fui dando cuenta, a medida que lo iba armando, de que en el disco iban a estar mis cantantes predilectas, Abi Lincoln, Nina Simone, Billie Holliday. Después está On the sunny side of the street, un clásico de la comedia musical al que le hago un arreglo; de hecho, en la segunda parte le pongo un texto recitado de Nina. Y en muchos temas hago relatos improvisados que van hilando el disco".

Al respecto, Suksdorf añadió: "Las composiciones femeninas hablan mucho de la vulnerabilidad, de cuestiones de la subordinación, de la libertad. Son letras muy sensibles, de ahí que yo componga Last pair of shoes. Cuando estábamos terminando de armar el disco, Mariano Loiácono, me sugiere una balada romántica, y ahí me di cuenta que mi disco no tenía ese cliché tan común en el jazz vocal que es el romanticismo, así que decidí evadirla. Y logramos un disco lleno de negro spirituals, de oraciones, como Nobody knows, un spiritual muy tradicional, con una influencia importante de Coltrane, como se nota claramente en el tema My favourite things, de La Novicia Rebelde. Y de ahí deviene que la gráfica sea tan oscura. Tratamos de evadir las cosas estereotipadas del jazz vocal".

La artista explicó que el disco tuvo un fuerte trabajo de descarte, de seleccionar y desechar canciones durante más de un año. Precisamente, porque junto a Loiácono querían llegar a la raíz del jazz. Se trata de un material muy acústico y sin guitarras; sólo piano, contrabajo y batería, tres vientos y tres voces invitadas. "Es madera y metal, es un sonido crudo y espontáneo porque lo grabamos en un sólo día y no se editó, no se tocó nada. Creo que ir a la tradición tuvo que ver con eso", comentó Suksdorf.

El disco fue editado por Blue Art, y es la primer vocalista que es parte de ese sello rosarino. En formato físico se puede conseguir en Breyer y The Music Store, mientras que también puede escucharse a través de iTunes y Spotify. "Fue una apuesta independiente, muy arriesgada. Sin embargo llenamos los lugares donde se presentó. Y acá en Paraná la gente tuvo un gesto muy lindo, en la presentación muchos se quedaron afuera así que espero que esta vez puedan ir a escucharme. A la gente le está gustando mucho el trabajo que venimos haciendo. Necesitamos salas que tengan buena acústica, donde haya espacio para movernos e incluir a la gente. Creo que al público le gusta eso, que se arme como una misa, como las famosas misas del Harlem. La idea es que sea como una ceremonia", finalizó la intérprete.

La entrada podrá adquirirse en puerta, previo al espectáculo, que comenzará puntual.









Una referente del jazz del Litoral