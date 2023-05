Fito Páez hizo vibrar a toda Estación Belgrano de Santa Fe

Con una banda sonando a pleno y atenta a las indicaciones de Fito para ajustar las dinámicas según el show y la participación del público lo requerían, el set mantuvo siempre la intensidad. La versión de “Cable a tierra” con música de “Boys Don’t Cry”, de The Cure fue el mash up inesperado (y no del todo bien logrado) de la noche.

Pero si hay algo que une a las canciones de Fito Páez como factor común es el melodismo con el que conduce una alegría que para él se da de forma natural. Como si del rock se hubiese quedado con aquella máxima de que “Mañana es mejor”, Fito fue capaz de cantar con una sonrisa sobre “la melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón” a bordo de ese power pop indeleble que es “Mariposa Tecknicolor”.

“A rodar mi vida”, “Dar es dar” y toda la celebración del amor que encierra El amor después del amor se resumen en esa frase final que dejó como mantra: “El amor es la única fuerza que al final paga”.

Fito cantó con su estilo de siempre: la cabeza inclinada hacia atrás que por momentos. Todo un emblema para los presentes.

El impresionante tour ya agotó ocho shows en el Movistar Arena de Buenos Aires, tres en el Anfiteatro Municipal de Rosario, dos en la Plaza de la Música en Córdoba y conciertos a pleno Estados Unidos, España, Venezuela, Uruguay y Chile. Y este sábado en Santa Fe pasó lo mismo.