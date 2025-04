Fabiana Cantilo reprogramó su show en Paraná

Show y escenario

En una entrevista previa con UNO, Cantilo explicó por qué continúa recorriendo el país y el mundo llevando sus canciones.

—Del escenario, ¿qué te emociona hoy después de tantos años de oficio? ¿Hay cosas que seguís descubriendo?

—Sí, hace muy poco descubrí que cuando piso el escenario se me van todos los problemas, y es algo que no me había dado cuenta, es increíble. No sé por qué no me había dado cuenta antes, porque siempre se me van. Me ha pasado de estar mal, sentirme mal, estar de mal humor, pisar el escenario y sentirme bien. Ahora espero los shows para sentirme bien, tipo antidepresivos.

—¿Cómo vivís el cariño de la gente y la fidelidad de un público que te acompañó a lo largo del tiempo?

—Ya son varias generaciones. ¿Y los niños? No hay nada que me guste más que los nenes, ellos saben, entienden todo. Cuando te miran los niños es que está todo bien, y también si te siguen los animales, que esto no tendría nada que ver porque no los dejan entrar, pero bueno. La otra vez se subió un perro al escenario y lo sacaron, yo quería que lo dejaran, pero no tenía tiempo de cantar y gritar ¡no saquen al perro!, se me enredaba con la capa, era todo un quilombo (risas).

Pero volviendo a la pregunta, el cariño de la gente es una maravilla. Antes no me daba cuenta, pero hoy me tiro encima de la gente y nos damos un abrazo. No me tiro de cabeza porque me da miedo que se corran y reventarme contra el piso, pero nos abrazamos (risas). Me encanta acercarme al público, me gusta el contacto.