Villa Urquiza, escenario de una emboscada de película

De pronto, la heladería de Julia Mayr cerró sus puertas al público y las habitaciones se convirtieron en salas de maquillajes, de vestuario e incluso se utilizaron sectores de la vivienda para filmar algunas escenas. La plaza 1° de Mayo se despidió por un tiempo del ruido rítmico y acompasado de alguna hamaca, del bullicio de los pájaros y del viento colándose en los árboles. Lo mismo ocurría en la zona de playas. El paisaje, por un tiempo se vio totalmente modificado. Más de 50 personas se movían en grupo. Montaban escenarios en la calle, sobre la arena y en lugares agrestes como La Hondonada. Cámaras, elementos de utilería, vestuarios, reflectores, difusores, trípodes, equipos de audio de pronto fueron moneda corriente en una localidad totalmente revolucionada por lo que estaba ocurriendo. El tema del conversación se repetía en los bares, en los comercios, en las escuelas y en cualquier esquina, y es que de pronto se pudo ver a Osvaldo Laport, conocido entre muchos otros personajes, como el indio Catriel en la novela Más allá del Horizonte y Guido Guevara en Campeones de la Vida y a Roly Serrano, también prolífico actor que entre otros papeles encarnó al “Sapo” Quiroga en El Marginal, desandando las mismas cuadras que las familias del pueblo. No sólo ellos. Un equipo de actores, iluminadores, sonidistas, directores y trabajadores, muchos de ellos entrerrianos, que por unos meses se mezclaron y hasta adoptaron las costumbres de los habitantes del lugar costero. Villa Urquiza había sido elegida para el rodaje de La Emboscada, una película de género policial y mezcla acción y suspenso, dirigida por Andrés Bufali.

Hace pocos días, se lanzó el primer adelanto del film en formato de Teaser y en este contexto, UNO recolectó anédoctas y vivencias de los habitantes de un pueblo que se transformó en escenario de una emboscada de película.

Julia Mayr lo cuenta y aún no puede creerlo. El rodaje de La Emboscada duró unos meses y al día de hoy mantiene contacto directo con asistentes, maquilladoras y demás miembros del equipo. En aquel momento. hace casi un año, cerró al público su heladería y prestó las instalaciones, ubicadas en un lugar estratégico de Villa Urquiza, para que sea base de la producción y se dedicó a colaborar con el elenco. También Eliana Ferger, quien junto a su familia atienden el primer parador del balneario municipal, otro de los lugares elegidos para algunas escenas, contó su experiencia. "Fue hermoso para nosotros y además, nuestro lugar va a integrar partes de la película", dijo emocionada.

"La experiencia fue increíble. Nunca imaginé que íbamos a tener a actores tan famosos como Osvaldo Laport y Roly Serrano aquí, en nuestro pueblo", relató July y describió que desde el primer día, la llegada del equipo generó un revuelo. La gente estaba entusiasmada, y muchos se acercaban a ver cómo se filmaba.

La plaza se convirtió en un centro de atención; todos querían ser parte de la magia del cine. "Todos ellos eran muy accesibles y sencillos. Osvaldo, por ejemplo, me sorprendió con su amabilidad. Tenía la oportunidad de hablar con él mientras le servía café. Él y todos coincidían en que les encantaba el paisaje, la tranquilidad del lugar, la comida..., las características del pueblo los hacía sentir como si no estuvieran en un set de filmación, sino en su casa", dijo. Julia también contó que un fanático le prestó a Laport un equipo de gimnasia que instalaron en la casa quinta que alquilaron, y entonces el actor cumplía con una estricta rutina de gimnasia por fuera de las horas de grabación. Pero también pudieron verlos en ocasiones de compras en el supermercado o disfrutando de un pescado a la parrilla.

Las horas de filmación eran muchas. Comenzaban muy temprano en la mañana y muchas veces culminaban por la noche. Hubo escenas que se filmaron en un barco, para otras utilizaron el colectivo que realiza el recorrido diario de Paraná a Villa Urquiza, hay grabaciones el río Paraná, la plaza, el club El Progreso, el Museo Aceñolaza, también hubo escenas en La Picada y la capital entrerriana. "Fue una revolución. La gente estaba emocionada, y era común ver a los vecinos acercándose para saludarlos o simplemente para observar la grabación. Fue como si todos nos sintiéramos un poco más importantes al tener a estas estrellas en nuestro pueblo. Muchos querían sacar fotos y compartir ese momento especial".

Ante la consulta, sobre algún momento especial o anécdota para destacar del rodaje, la villurquicense señaló que fue cuando hicieron una fiesta de cierre la invitaron junto a otros vecinos. "Roly pasó su cumpleaños en Vila Urquiza. Incluso le llevé una torta helada. Hablaba mucho de su historia de vida, muy difícil. Por suerte hoy se está recuperando de un accidente que ocurrió luego de la grabación de la película", contó Julia.

Finalmente consideró: "Creo que La Emboscada tiene el potencial de poner a Villa Urquiza en el mapa internacional. No es común que un pueblo como el nuestro albergue una producción de este nivel. La película no solo capturará la belleza de nuestros paisajes, sino que también mostrará la calidez de nuestra gente. Esto puede abrir puertas para futuras filmaciones y atraer aún más turismo. Quiero que la gente vea no solo una película más, sino una historia que refleja nuestra cultura y nuestro lugar. Es un orgullo que se haya filmado aquí y que tantos entrerrianos hayan participado. Espero que todos disfruten de La Emboscada y se sientan tan conectados con ella como nosotros nos sentimos durante la filmación".

Eliana Ferger por su parte describió la forma en que utilizaron su puesto para algunas escenas, incluso lo decoraron con redes de pescadores. "Pensar en que nuestro lugar va a estar en la película nos llena de orgullo!.

En el radar de la cinematografía nacional

Villa Urquiza se convirtió en un escenario cinematográfico con el rodaje de La Emboscada, una película policial dirigida por Mauro Bedendo. El film contó con un elenco de lujo integrado por Osvaldo Laport, Roly Serrano y Erika de Sautu Arrieta, entre otros, y la participación de técnicos y artistas de Entre Ríos.

La Emboscada sigue la historia de un fotógrafo argentino, corresponsal en la guerra de la ex Yugoslavia, que se ve despedido en 2002 por negarse a echar a colegas en un canal de TV. Luego de recibir una indemnización, guarda su dinero en un banco de Buenos Aires, pero todo cambia cuando ocurre el “corralito” económico. A pesar de que se aprueba una ley en el Congreso para garantizar los ahorros de los ciudadanos, el Gobierno no la respeta y realiza un negociado con los fondos de los ahorristas.

En un giro dramático, el fotógrafo rodea su cuerpo con cartuchos de dinamita, se dirige al banco donde tiene sus 150 mil dólares y amenaza con volar a todos los presentes si no le entregan su dinero. Tras ser detenido y pasar tiempo en prisión, huye y busca refugio en su pueblo natal, donde se reencuentra con su mejor amigo. Juntos lucharán por defender su vida en un ambiente lleno de tensión y peligro.

La colaboración entre el cine y la música, fusionando ambos estilos y trabajando en equipo, generó un importante impacto, tanto en Villa Urquiza como en Paraná. Además, la producción logró poner a la provincia en el radar de la cinematografía nacional, destacándose como un punto de referencia para futuros proyectos. Mientras los detalles de la fecha de estreno siguen sin confirmarse, la película deja claro que Villa Urquiza y la música entrerriana, a través de Genitales Argentinos, son una parte fundamental de la historia de La Emboscada, una obra que marca un hito tanto en el cine como en la cultura de la región

Genitales Argentinos fue la banda elegida para musicalizar La Emboscada