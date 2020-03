El nuevo disco de J Balvin, un antídoto contra la oscuridad del coronavirus

El cantante de reggaeton más popular del mundo, J Balvin, acaba de editar su sexto álbum de estudio, “Colores”, con la esperanza de que funcione como antídoto a la ansiedad por el coronavirus y como un producto audiovisual completo, en el que mezcló la sencillez de los colores con videos conceptuales y llenos de sus sueños íntimos.

Recientemente, el músico de 34 años hizo una consulta en sus cuentas de redes sociales. Preguntó a sus seguidores si creían oportuno que editase por estos días, en plena pandemia del coronavirus, su nuevo disco, o si debía cancelarlo, como han hecho otros artistas. La respuesta fue abrumadora: publicar. Sus fans le pidieron que los ayudara con su música “a acabar con la oscuridad que trajo el coronavirus”, como le escribió un seguidor. Y de hecho “Colores”, como dice el mismo Balvin, “es un álbum conceptual con un montón de baile y fiesta”.

El año pasado el cantante confesó que había padecido “una depresión” que casi lo “mata”, pero después de esa temporada difícil, ahora ha vuelto a ver “la vida de colores”, dijo, y se ha enfocado un cien por ciento en su carrera, en una combinación de “disciplina y trabajo en equipo”. Todas estas experiencias han desembocado en el nuevo álbum del artista colombiano, uno de los más importantes de la escena urbana mundial.

Después de dos discos llenos de elementos novedosos en cuanto a sonidos y colaboraciones (“Energía”, de 2016, y “Vibras”, de 2018; más “Oasis”, que lanzó el año pasado con Bad Bunny), “Colores” es su trabajo “menos experimental en un buen tiempo”, admitió. “Es un retorno al reggaeton de mis orígenes”, dijo, y señaló canciones como “Morado”, “Rojo” y “Amarillo”, que ha venido presentando hace unos meses, y que así lo reflejan. “Decidimos darle a la gente lo que le gusta”, completó, al comentar que cada tema de este nuevo trabajo lleva el nombre de un color y que en el disco completo no hay ni una colaboración para “mantener la simplicidad en el sonido hasta en eso”.

Aunque cada tema lo trabajó con un productor y un DJ diferente, bajo la supervisión de su principal colaborador, Alejandro Ramírez, mejor conocido como Sky, y con el apoyo de Marcos Masís, alias Tainy, el sonido es homogéneo y recuerda al Balvin de “Ay vamos” y “Ginza”.

El arte del disco lo hizo uno de sus ídolos, el artista japonés Takashi Murakami, famoso por fusionar en su obra elementos de la cultura pop, la historia y las bellas artes. Sin embargo, ese concepto de simplicidad, que tan engañosamente comparte con la expresión artística de Murakami, desaparece en los elementos audiovisuales que acompañan a “Colores”.

Cada canción del álbum viene con un video dirigido por el estadounidense Colin Tilley, quien ha trabajado con Rihanna, Justin Bieber, Justin Timberlake y Kendrick Lamar, entre muchos otros. “La costumbre de hacer videos espectaculares, con historias complicadas y muchas capas y texturas se había quedado en el pasado”, señaló Balvin. “Pero aquí quisimos hacer videos que hagan historia”, añadió. Y como ejemplo mencionó algunos clips de Michael Jackson, una meta nada despreciable.

“Quiero tener hijos”

Si bien el artista editó su nuevo disco más allá de la crisis del coronavirus, por el momento decidió suspender el lanzamiento de los productos de ropa y zapatos, con las marcas Air Jordan y Guess, que acompañarían a la producción. “No es lo adecuado en esta situación”, señaló. Lo que sí hará desde su casa en Medellín será una pijamada para presentar el disco y sus canciones.

Por otra parte, Balvin piensa seguir soñando. “Nos queda mucho por lograr”, indicó, poco después de haber acompañado a Jennifer López en su espectacular show en el Super Bowl. “Queremos un Super Bowl nosotros solos. O estar en Saturday Night Live (el programa de TV de EE.UU.), hay muchos escenarios en los que representar a los latinos”, afirmó.

El cantante también quiere protagonizar “una buena película de cine” y, aunque asegura que no es “un aterrizado”, dijo que se está preparando. Eso sí, ninguna de esas metas le iluminan tanto la mirada como la que parece ser su sueño más preciado: “Tener una familia”, confesó. “No todas las metas son profesionales. Ahora mi meta más importante es encontrar a la mujer adecuada, armar una relación estable y tener hijos”, aseveró. El colombiano finalizó una relación hace ocho meses con la modelo argentina Valentina Ferrer y sigue soltero.

Hablar de la depresión para derribar mitos y buscar ayuda

El año pasado J Balvin habló largo y tendido sobre la depresión que padeció en 2015, con el fin de derribar los mitos que hay en torno a esa enfermedad. “Es un problema de salud mental muy serio”, aseguró. “No se puede comparar una tristeza con una depresión. Les recomiendo que busquen a un psiquiatra, hay un mito respecto a ellos, dicen que es para locos y no. El cerebro es como cualquier otro órgano. La depresión hay que dejarla de ver como si fuera algo de locos. Hay que entender que hay desbalances químicos. Algunos son emocionales, pero cuando ya son muy a fondo, hay ayuda profesional para eso”, expresó. El 2015 fue un año decisivo para Balvin en lo profesional. Participaba de la gira “Sex and Love” con Enrique Iglesias y Pitbull, y ganó un Grammy latino por su tema “Ay vamos!”. Pero en medio de la vorágine y de su camino a la cima, una mañana no pudo levantarse de su cama. Su equipo lo acompañó y lo llevó al aeropuerto, pero no pudo soportar los gritos de la gente, y eso lo hizo entrar en pánico y llorar. A partir de ahí, el cantante decidió buscar ayuda profesional y aún está en tratamiento.