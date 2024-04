El actor Martín Seefeld presentó su obra en Paraná y enamoró al público

Martín Seefeld1.jpg

El público acompañó con aplausos y carcajadas cada acto de la obra, lo que demostraba un reflejo y una complicidad absoluta con el personaje principal. Al finalizar, y mediante una gran ovación de pie, Martín Seelfed dijo: “Es un honor estar en este teatro y formar parte de la historia, los felicito porque es realmente extraordinario. Gracias por venir al teatro, algo que nosotros amamos. Quiero pedirles un fuerte aplauso para una persona muy importante del espectáculo y quien hace que todo ésto sea posible, un gran aplauso para Daniel Fernández, nuestro director. Holter es una obra que escribimos en pandemia, en un momento muy difícil, donde hablábamos de la muerte y de cosas tristes, por eso me pareció importante poder hablar también de las cosas que creemos que son un derecho adquirido y, cuando las perdemos, nos damos cuenta no es tan así. Ahí entendemos que la vida, más allá de todas sus vicisitudes y de las cosas que nos pasan, que seguramente a todos los que estamos acá nos han pasado cosas muy grandes, la vida es una fiesta que merece ser vivida. Por eso, vivan el presente y abracen a la gente querida. No se pierdan un solo día, disfrútenla y, por sobre todas las cosas, vívanla”. Además, si algo se destacaba de la sala era la elegancia del público en general. Hombres y mujeres vestían de forma elegante y era notoria la prolijidad.

Martín Seefeld.jpg

Holter

Finalizada la función, Seefeld anunció que esperaría a todas las personas que quisieran tomarse una foto o darle un abrazo en el hall de entrada del teatro. Y no alcanzó a terminar la frase que ya había cientos de personas esperándolo. En fila, cada espectador esperó su turno y pudo abrazar y darle regalos al valorado actor. Agradecido, Seefeld escuchó y respondió cada pregunta que le hacían, entre las cuales, por su puesto, se destacaba y se repetía la más esperada: “¿Cuándo vuelven Los Simuladores?”. “Este año comenzaremos a grabar la peli”, respondía con cariño. La serie fue creada y dirigida por Damian Szifron y protagonizada por Federico D'Elía, Alejandro Fiore, Diego Peretti y Martín Seefeld. Además, fue producida y emitida por Telefe en 2002.

Lucía, Raúl y Ester.jpg

En diálogo con UNO, Ester, fanática del teatro y del actor, dijo: “La obra estuvo hermosa, la verdad es que vine con mi familia y nos gustó muchísimo. El tiempo se nos pasó volando, el espectáculo estuvo muy bien llevado y no esperábamos menos de él. Fue la primera vez que lo veíamos arriba del escenario pero ya lo conocíamos personalmente, porque en otras ciudades lo hemos cruzado, por ejemplo en Punta del Este. Todos los temas que toca el espectáculo son muy interesantes, en varias partes nos sentimos identificados”. Luego, Raúl (pareja de Ester) contó: “La parte final de la obra resume todo, la vida pasa tan rápido que, a veces, uno lo llega a disfrutar como quisiera, te hace reflexionar mucho”. Y al finalizar, Lucía (hija de ambos) sostuvo “La vida pasa, y a veces uno se preocupa demasiado por cosas que no debería y terminás quitándole el disfrute a las pequeñas cosas que te hacen feliz. Él es un actorazo y la obra estuvo espectacular”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Martin Seefeld (@seefeld.martin)

Por otra parte, Nora, también espectadora, dijo: “A Martín lo amo y lo sigo desde hace años. Es tan humilde, cariñoso y generoso que me emociona. Que se haya tomado el tiempo de sacarse una foto con todos, da muestra de la calidad de gente que es y cómo valora y reconoce el esfuerzo de su público. Yo vine con mi hija y lloramos y reímos sin parar, porque la obra te lleva a lugares y pensamientos muy profundos, te hace pensar en todo. Así que nos vamos chochas y con la foto de recuerdo”. Margarita, amiga de Nora, también aportó lo suyo: “Primero no puedo creer el estado físico que tiene. Él está en escena todo el tiempo y no para un segundo ¡hasta bailó! La verdad es que me voy a casa feliz, valió la pena cada centavo. Además, él es un gran galán. Mi marido estaba celoso porque yo viniera, pero lo mandé a freir churros. Mirá si me voy a perder la oportunidad de darle un beso a Martín Seefeld”. Así, entre risas y complicidades, la euforia por la presencia del actor fue total. Holter invita a transitar y reflexionar sobre la vida con humor y profundidad a través de monólogos, música y baile, dando una oportunidad para poner en escena los temas que aceleran el corazón; la convivencia, los hijos, los logros, las frustraciones y también los miedos. Además, cuenta con la actuación de Carolina Solari y Joaquín Bonámico, quienes interpretan varios personajes a la vez en los 70 minutos que dura la obra.

LEER MÁS: ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE CULTURA EN ENTRE RÍOS