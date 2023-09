Durante octubre Casa Encendida propone taller de percusión

Por estos días lanzó el taller que ofrecerá en Casa Encendida (Andrés Pazos 179) los: lunes de 17 a 19 para “iniciantes" y de 19 a 21 para talleristas que tengan nivel “Intermedio” La propuesta comienza el 2 de octubre, es por ciclos, y el primero se desarrollará durante seis encuentros de dos horas semanales. (12 horas en total). Para el cual no se necesita experiencia previa ni instrumentos.

Le preguntamos al músico ¿Como surguió la idea del taller?, Martinez expresó: "Porque la música pulsa en mi como algo que es cada vez más imprescindible, es un canal de transformación muy profundo. La idea de llamarlo taller me gusta mucho, el oficio de músico comparte con otros oficios como el artesano que va moldeando su pieza en el hacer mismo y que siempre le imprime algo de ese momento, de ese lugar y se da en un espacio físico determinado, el taller", además agrregó: "La intención es que quien se acerque pueda explorar a través de sus manos, crear algo pero que también pueda equivocarse, tomar distintos caminos e ir dándole forma en el momento".

"Siento la necesidad de transmitir esos saberes que fui adquiriendo y que me fueron compartiendo, para que la gente sepa que puede tener un momento en su día a día para encontrarse con el propio ritmo y canalizarlo a través del instrumento sea el cuerpo percutido, la voz, cotidiáfonos o instrumentos más convencionales. Este taller me viene acompañando con distintos nombres y distintos lugares, es una metodo logía que vengo elaborando desde hace un tiempo en mi hacer como músico y también desde el rol de enseñar". "El tambor es una forma de conectar con el cuerpo, con un colectivo y con la música en sí. Lo que genera el tambor en mí es muy fuerte y me ayudó a desarrollarme como músico y como persona".

El taller como semilla luego de la cuarentena, está claro que hay tendencia a encerrarnos: “cada uno en su individualidad y volvernos más herméticos, creo que mi aporte puede ir por ese lado de brindar un espacio cuidado para aprender, para generar un círculo de escucha, para explorar la creatividad, para generar un sonido propio y generar una comunidad desde el tambor. En tiempos como los que vivimos creo que la salida es colectiva y es un camino que intento trazar en esa dirección".

En octubre, el mes en que comienza el taller en Paraná, está presente el Contrafestejo que, como desfile de reivindicación, cumplirá 22 años. Entendiendo la importancia de la fecha para el tambor, Gabi Martínez, reconoció: “El mes de octubre tiene una importancia mayor porque es un mes donde reivindicamos la diversidad cultural. Hoy me resulta imprescindible ir forjando una mirada política que a través de la música y la percusión se puede generar una transformación en la realidad”. Analizando la situación histórica, resaltó: “En Argentina tuvimos un vaciamiento cultural muy grande, por los procesos de blanquización y normalización perdiendo así rasgos identitarios de nuestros pueblos. En lo personal, siempre viví en una ciudad con nombre de origen Guaraní y toda mi infancia y adolescencia viví en el Barrio del Tambor pero eso nunca se habló, de a poco esa información empieza tomar otro peso, ya no queremos que siga la invisibilización. Hoy, me encuentro cuestionándome otros aspectos de mi identidad porque me relaciono con ritmos de matriz afro de Latinoamérica y diversos colectivos”. El percusionista que viene de participar en la octava edición de Músicos en Congreso que se realizó en la UNL, remarcó: “la música y la percusión es mi herramienta de lucha contra esas formas de opresión que no dejan ver nuestra multiculturalidad. Además, hace poco se dió un hito histórico que fue el primer encuentro de Candombes dónde participaron las comunidades afroargentinas y con invitaciones de referentes afrouruguayos, en el cual pude participar y sentirme parte de esa red que lleva consigo un mensaje y una denuncia muy fuerte”.

Por más información sobre el taller Instagram: @gabim.percu.