Del barrio pal barrio: un evento solidario de Freestyle en Las Flores

Solidaridad en el barrio

"Busco contagiar esta solidaridad", indicó Yamil Velázquez, en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), ya que tuvo la iniciativa, junto a otros chicos del barrio y artistas de Paraná, de proponer un evento solidario para todo el barrio de Las Flores en la ciudad de Paraná. " Me gusta que la gente se ayude entre sí". Yamil sostiene que si bien sabe que no terminará con la pobreza en el país, podrá aportar su granito de arena para poder mejorar la calidad de vida de las personas: "De chico la pasé muy mal con mi mamá y con mis hermanitos. No me da vergüenza decir que de guachín golpeaba puerta por puerta pidiendo algo para comer y no quiero que se repita eso en los gurises".