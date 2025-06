Dalia Gutmann presenta su show de stand up en Paraná

En este show, la comediante se mete de lleno en las peripecias de una mujer que fue adolescente en los 90, que hoy es madre de dos, lleva años de pareja (“aunque ya no se use”) y que atraviesa la vida con impuntualidad, terquedad, cambios de ánimo y contradicciones varias. Todo eso, canalizado en clave de humor, con un único objetivo: hacer reír. La obra es un show que juega con el absurdo, lo íntimo, lo cotidiano. Y que, como suele hacer la comediante, convierte sus propias dudas, frustraciones o pensamientos en una experiencia colectiva que resuena especialmente entre las mujeres. “Yo soy la típica que no sabía qué hacer con su vida”, confesó en diálogo con Escenario. “Me anoté en varias carreras, trabajé en lo que podía, y recién a los 20 me animé a pensar en algo que me gustaba. Siempre me atrajeron los medios de comunicación, pero en ese momento no había tantas opciones como ahora. Trabajar en radio o en tele me parecía algo de gente muy especial. La comedia empezó como un hobby, yo era la que hacía reír en la clase, y de a poco me fui animando a dejar los trabajos que no tenían que ver con eso. Todo fue muy de a poco”.

Ese camino la llevó a explorar diferentes formatos: radio, televisión, redes, escritura y, sobre todo, los espectáculos unipersonales, que viene desarrollando desde hace 15 años. En ellos, encontró un espacio propio desde el cual observar la vida adulta con honestidad y humor, incluso en sus momentos más incómodos.

Humor sin filtro

“El humor es una herramienta hermosa, muy valiosa. Hace que la vida sea más llevadera. Los que hacemos comedia tratamos de darle una vuelta a lo dramático para convertirlo en algo divertido”. Además de su oficio sobre el escenario, Gutmann destacó la relación que construyó con su público, en su mayoría mujeres que la siguen desde hace años. “Es muy lindo. Aunque no nos conocemos en la vida cotidiana, se arma un vínculo. Yo nunca me sentí famosa, pero siento que muchas mujeres me ven como una excompañera de la escuela”, aseguró con humor.

Sobre lo que el público puede esperar de su regreso a Paraná, anticipó que se trata de un espectáculo nuevo, con otro ritmo y otras historias respecto al que presentó el año pasado. “Me acuerdo mucho de la última vez que estuve en Paraná, fue el año pasado y la pasé genial. Es una experiencia para venir a reírse, para sentirse libre. A mí me entusiasma mucho hacer esto y me encanta cuando la gente se va contenta, con ganas”.

Con su estilo descontracturado, Dalia Gutmann vuelve a escena para hablar de todo lo que pasa, aunque a veces no se diga en voz alta. Una invitación directa al desahogo colectivo a través del humor.