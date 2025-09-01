Cineclub del IAAER presenta una doble función con "Dejar Romero"

El jueves 4 de septiembre se realizará una edición especial del Cineclub del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), con la proyección del documental Dejar Romero.

El próximo jueves 4 de septiembre se realizará una edición especial del Cineclub del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), con la proyección del documental Dejar Romero (2024, 77 minutos), de Alejandro Fernández Mouján y Hernán Khourian. Las funciones serán a las 17 y a las 19.30 en la Sala Rubén Noble (Gregoria Matorras 861, Paraná), con acceso libre y gratuito.

La propuesta es organizada por el IAAER, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, en conjunto con el Programa Prácticas Educativas Territoriales de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (Uader), denominado El cine como promotor de procesos de desmanicomialización en la región. En este marco también participa el equipo interdisciplinario del Hospital de Día del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná.

De esta manera, el Cineclub del IAAER continúa su programación en septiembre con un documental que acompaña el proceso de desmanicomialización del Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Korn, de La Plata. Fundada en 1884 y durante años conocida como Melchor Romero, la institución se convirtió en emblema de los antiguos manicomios.

Invitados especiales y diálogo con el público

Cada función contará con la presencia del director Alejandro Fernández Mouján e integrantes del Movimiento por la Desmanicomialización en Romero, quienes dialogarán con el público acerca de las problemáticas que aborda la película.

El documental es fruto de un registro de más de cinco años sobre el proceso de cierre progresivo del hospital platense. Durante ese período se acompañó la recolección y revisión de centenares de historias clínicas. A través de ese trabajo, la película muestra que después de 140 años existen alternativas al manicomio.

Dejar Romero sigue de cerca la experiencia de la desinstitucionalización, poniendo el foco en la vida de las personas usuarias y en el compromiso de los jóvenes que integran el Movimiento por la Desmanicomialización en Romero, quienes se convirtieron en protagonistas de este cambio profundo en la salud mental.