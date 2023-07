Ariel Abadi, la voz de Walter White: "El buen doblaje es el que pasa desapercibido"

"No estoy en peligro Skyler, yo soy el peligro. Un hombre abre esa puerta y le disparan ¿Se trata de mí? No. Yo soy el que toca a la puerta". La frase pertenece a Walter White, también conocido como Heisenberg, el personaje de la premiada serie Breaking Bad, protagonizada por el actor Bryan Cranston. En nuestro país, como en buena parte de Latinoamérica, los espectadores vimos aquella memorable actuación con una voz ajena: la de Ariel Abadi. Se trata de un reconocido actor, locutor y director de doblaje con una larga trayectoria en la industria cultural audiovisual.

Ariel Abadi 2.jpg Ariel Abadi, actor y director de doblaje, dio una charla en Paraná. Foto UNO/Mateo Oviedo

En su presentación de dos horas, el profesional de la interpretación explicó que el doblaje es un arte en el que es fundamental poner en juego los conocimientos del arte escénico y que no se trata simplemente de imitar la voz del actor del idioma original. "No comulgo con la idea del 'matcheo' de voces, que es cuando se trata de conseguir una voz en neutro que sea similar, en tonos y matices, a la original. En realidad lo que quiero 'matchear' es la profundidad dramática de la actuación. No quiero imitar la voz de Cranston", explicó al público joven -y no tanto- que participó este viernes 7 de la actividad que se realizó en la Facultad de Ciencias de la Educación (FCE-UNER). La charla fue organizada por Sidecreer.

Entre otras cosas, dijo que el actor de doblaje busca la comunión entre la imagen y la voz y que, del perfecto ensamble de ambas, se genera un efecto particular en los espectadores: no registran que el material fue doblado. "Si hay ensamble entre lo que veo y lo que escucho a nadie le importa si la voz se parece a la de Cranston. El mejor doblaje es el que pasa desapercibido. Del doblaje la gente habla cuando es malo, porque distrae", planteó.

También resaltó que "el texto es un pretexto en el arte dramático", ya que "no importa lo que decís, sino cómo lo decís". En su presentación no faltaron anécdotas sobre vicisitudes de su labor, referencia a una gran cantidad de películas y a los trabajos de exponentes en el mundo del doblaje, como Humberto Vélez (la voz latina de Homero Simpson), entre otros.

Ariel Abadi 1.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

Un sector en crecimiento

Con la explosión del mercado de las plataformas de streaming, la industria cultural audiovisual vive una época de esplendor. Estas plataformas bajo demanda compiten fuertemente con la televisión y el cine tradicional. Un engranaje importante en esta gran industria del entretenimiento son los trabajadores de doblaje.

En nuestro país, estos actores ofrecen sus servicios a los colosos del sector audiovisual como Netflix, Disney, HBO o Discovery. Pero también a productoras locales que generan documentales o animaciones. Abadi comenzó su carrera en el doblaje en 1990 y desde entonces le ha puesto la voz a diferentes personajes de la industria del entretenimiento. De hecho es uno de los actores de doblajes con más horas grabadas en el país. Fue Gonzo, de El Shows de los Muppets; Morgan Jones, de la serie The Walking Dead; Leonardo, en Las Tortugas Ninja II; la voz de Woody Allen, en Los secretos de Harry; y la voz del personaje de Robin William en Jumanji y Mente indomable; como así también le puso voz a Astérix y al personaje "sin cara" en la película El viaje de Chihiro, entre otros títulos de renombre.

En diálogo con UNO, Abadi destacó que el doblaje es "una experiencia artística fascinante y profesionalmente complicada", que tiene un costado de pasión que "compensa las dificultades que significa vivir y sobrevivir a través del doblaje".

"El país atraviesa una situación compleja y se hace difícil vivir de cualquier oficio en el que uno esté embarcado. En el terreno de la actuación, el doblaje te habilita la posibilidad de vivir y demanda que uno muchas veces haga un esfuerzo extra", explicó.

Ariel Abadi (1).jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

También puso en valor que este trabajo se encuentra en expansión: "Hoy hay un auge de los videojuegos y se está pidiendo gente para hacer doblajes de personajes. Si uno está inmerso en este arte, a los primeros que llamarán para participar es a los actores y actrices de doblaje. Se recurre a nosotros porque estamos metidos en este mundo".

Refirió además que el universo de personas que trabajan alrededor del doblaje de series y películas no es grande en el país, pero sí valioso: "Entre técnicos, directores, actores y actrices no superamos las 300 o 400 personas. Y si bien los mexicanos lideran y son industria, considero que Argentina está en el segundo lugar en el doblaje".

"En lo que tiene que ver con el movimiento que el doblaje genera continentalmente, en Argentina hicimos muchas series importantes. Hicimos The Good Doctor, Doc, The Walking Dead, Breaking Bad. También se han hecho largometrajes y redoblajes, como en el caso de Karate Kid y Jumanji", completó.

Si bien reconoció que el mayor número de trabajadores se concentra en Buenos Aires, actores y actrices de otras provincias han comenzado a dar los primeros pasos. "Detecto en las provincias un interés creciente por el doblaje. Por ejemplo, se está haciendo doblaje en Córdoba. Es notable cómo se acercan al doblaje con inusitado entusiasmo. Sobre todo la gente joven. Eso para uno es estimulante porque se aspira a que Argentina sea industria en el doblaje, dado que estamos en segundo lugar después de México", afirmó.

No obstante, planteó que hacen falta más elencos de actores de doblajes: "Ha pasado que nos llegó material importante para doblar y no teníamos elencos para dar respuesta. Nos ha pasado que hay más material para doblar que gente para doblarlo. De ahí surge que a uno le entusiasme la idea de promover y alentar a que la gente se acerque al doblaje".

Walter White Bryan Cranston.jpg

La voz de Walter White

Uno de los trabajos más destacados de Abadi fue cuando le tocó interpretar la voz de Walter White, el profesor que termina construyendo el imperio de la metanfetamina en la serie Breaking Bad, y que protagoniza el actor Bryan Cranston. "En términos interpretativos fue de un desafío felizmente extraordinario. Fue muy emocionante cubrir a ese personaje. Contra lo que podría suponerse, no fue para nada difícil cubrirlo desde el doblaje porque Bryan Cranston es un genio de la actuación. Y es que desde la actuación que brinda te hace el camino y te muestra con claridad por dónde tenés que transitarlo interpretativamente", comentó.

Aclaró que como actor de doblaje nunca intentó imitar la voz de Cranston. "Lo que tienen de bueno la incomparable actuación de Cranston es que te inspira a realizar tú versión compositiva del personaje de Walter White, devenido en Heisenberg. A veces se incurre mucho en el error de que, para evaluar la actuación del doblaje, se compara con el original. Eso puede ser válido en determinados casos, pero en otros no corresponde. De lo que se trata es que uno, desde el doblaje, realice una actuación. Si lo que se escucha en audio ensambla con lo que te muestra la imagen, ya está dado el hecho estético, ergo, el hecho artístico. Eso es el doblaje", subrayó.

Inteligencia artificial

Uno de los grandes temas de esta época son los sistema de inteligencia artificial, que se están utilizando para generar imágenes, videos e inclusos voces. Consultado su opinión sobre las IA y el riesgo para el mundo del doblaje, sostuvo: "No tengo una opinión formada. No sé si llegará el día en que la inteligencia artificial nos reemplace, pero tengo la corazonada de que antes de que eso pase todavía tenemos mucho para ofrecer con nuestras voces e interpretaciones humanas. Es un tema candente que genera una justificada inquietud", finalizó.