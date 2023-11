Garello y Milocco hicieron historia en el Salón Provincial de Artes Visuales

En diálogo con UNO, la pareja manifestó su emoción por el inédito logro. "Para mi es un logro muy importante. Es una gran felicidad. Para un artista es un logro máximo ganar en el Salón Provincial porque es el más importante de la provincia y porque nuestras obras pasan a ser parte del patrimonio de la Provincia", dijo Garello.

Ana Garello.jpg Ana Garello ganó el primer premio en la categoría Dibujo.

La artista se quedó con el primer premio adquisición en la categoría Dibujo por su obra "La naturaleza me habita. Síndrome de anidamiento". Al respecto, explicó que la obra fue parte de una serie que comenzó a generar en pandemia: "Veía que (en pandemia) la naturaleza estaba estallando en colores y que aparecían pájaros que no habíamos visto antes y nosotros estábamos encerrados, con un deseo de formar parte de la naturaleza. Entonces empecé toda una serie con pájaros y rostros, que culmina en la imagen de una mujer que tiene un nido en la cabeza. Tiene una sensación de molestia y significa dejar que la naturaleza te invada".

Ana Garello Mario Milocco artistas.jpg Ana Garello y Mario Milocco hicieron historia en los premios del Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos.

Mario Milocco, por su parte, presentó una obra titulada "Cuando esto pase", realizada en técnica de xilografía, que pertenece a una serie que viene desarrollando desde hace tiempo sobre el ambiente. "Ese titulo trata sobre el maltrato al ambiente va para largo y uno tiene la esperanza de que pase pronto, peor no va a pasar tan pronto. Yo seguramente seguiré insistiendo desde mi obra que hay que cuidar el ambiente", expresó.

La lista de las obras y los artistas premiados se dio a conocer a mediados de octubre. El jurado evaluó 80 obras para llegar a la nómina de los distinguidos. Este año el rol de jueces lo ejercieron los artistas, profesores e investigadores Adriana Cassini (Santa Fe), Claudio Osán (Paraná) y Laura Zelaya (Colón).

Ana María y Mario, al igual que los demás ganadores, se enteraron del reconocimiento a través de un mail que envía la organización. Fue un día de pura emoción para la pareja unida, también, por el arte: "Es lo mejor que me pudo haber pasado, porque uno todos los días trabaja para el arte. Todos los días nos levantamos bien temprano, nos sentamos frente al tablero y nos ponemos a trabajar horas. Estos es un premio al trabajo", resaltó Garello.

Mario Milocco.jpg Mario Milocco ganó el primer premio en la categoría Grabado.

Milocco coincidió en esa apreciación: "Es nuestra forma de vida desde hace algunos años. Nosotros trabajamos todos los día del año. Obviamente para mi fue como tocar el cielo con las manos. Somos de esta provincia y vivimos acá y es el reconocimiento a una labor que uno viene haciendo desde hace muchos años. Me siento muy feliz".

"Lloramos un poco, fue inesperado y emocionante que los dos hayamos ganado un primer premio. Creo que es único en la historia de los premios", completó la dibujante.

Mensaje a los artistas

Mario y Ana María han participado en varios concursos, pero no siempre han tenido éxito. Sin embargo, nunca se desanimaron y siguieron intentándolo.

Consultados sobre qué mensaje le darían a los artistas que sueñan con el Salón Provinciales de Artes Visuales u otro reconocimiento, dijeron: "Como dice la famosa frase de los concursos, sigan participando", resumió él.

Ella profundizó: "Les diría que envíen sus obras al Salón, a todos los salones, que participen. No hay que dejar espacios vacíos. Si alguna vez un jurado los rechaza es sólo un jurado al que no le gustó tu obra, porque el jurado es subjetivo. A mi me pasa cuando soy jurado: hay una obra que me gusta pero tal vez no es la mejor, y eso tiene que ver con la historia personal del jurado que la mira".

El reconocimiento

Los "Premios Adquisición Gobierno de Entre Ríos" correspondientes al LX Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos 2023 surgieron de un total de 80 obras seleccionadas en seis disciplinas. El certamen es organizado por la Secretaría de Cultura de la provincia y el museo provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez, y tiene como objetivo estimular y reconocer el trabajo de los artistas entrerrianos, así como enriquecer el patrimonio artístico provincial con las obras premiadas.

Los premios instituidos en razón de su carácter de adquisición permiten la incorporación anual de valiosas obras al patrimonio artístico provincial además de estimular el trabajo de las y los artistas de todo el territorio provincial de manera federal e inclusiva.

Premios

Arte cerámico

Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos: Zacur, Daniela Paola (Concordia) por su obra "Es mi culpa, perdón".

Segundo Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos: Albornoz, Mirta Mariela (Paraná) por su obra "Matrona".

Arte textil

Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos: Gevara, Nadia Sofía (Paraná) por su obra "Los ausentes".

Segundo Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos: Alberto, María Fernanda (Paraná) por su obra "Ojo de agua".

Mención Especial: Almada, Lilian (Paraná) por su obra "Bitácora".

Mención: Beker, Ludmila (Gualeguaychú) por su obra "Caravaneados".

Dibujo

Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos: Garello, Ana María (Paraná) por su obra "La naturaleza me habita. Síndrome de anidamiento".

Segundo Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos: Amarillo, Carina (Concepción del Uruguay) por su obra "Cuerpos en disolución digital".

Mención: Ulrich, Camila Lucía (San Benito) por su obra "Mar de almas".

Escultura

Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos: Justino, Vidal (La Paz) por su obra "Cielo de mercurio".

Segundo Premio: Declarado desierto.

Grabado

Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos: Milocco, Mario Daniel (Hernandarias) por su obra "Cuando esto pase...".

Segundo Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos: Valdez, Walter Emiliano (Concepción del Uruguay) por su obra "Loca Rayada".

Mención Especial: Villafañe, Johanna María (Concepción del Uruguay) por su obra "Nagare Ko-y".

Mención: Aranda, Matías (Paraná) por su obra "Cables. Composición 1".

Mención: Faggi, Juliana (Paraná) por su obra "Estudio sobre el valor".

Pintura

Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos: Vesco, Miguel Ángel (Paraná) por su obra "Mi familia".

Segundo Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos: López, Luz (Paraná) por su obra "Cuerpos disidentes".

Mención: Trespadermez, Fabricio Manuel (Paraná) por su obra "Requiem".