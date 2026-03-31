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YPF: Kicillof aseguró que Milei le da argumentos a Burford para la apelación

El gobernador de Buenos Aires recordó que el presidente quería privatizar la petrolera y le advirtió que "es riesgoso" darles la razón a los fondos buitres.

31 de marzo 2026 · 08:56hs
YPF: Kicillof aseguró que Milei le da argumentos a Burford para la apelación

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió a confrontar con Javier Milei por el fallo de la justicia estadounidense sobre la expropiación de YPF y advirtió que el presidente les está dando argumentos al fondo Burford para una apelación.

"Si alguien insiste en que tenían razón los demandantes, los fondos buitres, sigue dando argumentos para una apelación", afirmó Kicillof durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. "Milei siempre les dio la razón a los buitres", golpeó.

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"Tenemos que ser muy prudentes. Que el Presidente les dé la razón a quienes querían quedarse con YPF, quienes querían una indemnización absolutamente desproporcionada, no solo es contrario a los intereses del país, es muy riesgoso", frente a nuevas apelaciones, agregó.

"Hay quienes siempre están del lado de los fondos buitres, del lado de quienes atentan contra Argentina. Eso es Javier Milei, por eso lo estrafalario de festejar un fallo en contra y festejar el fallo a favor", afirmó Kicillof.

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"Milei proponía reprivatizar"

Kicillof acusó a Milei de querer vender la petrolera y recordó que incluyó su posible privatización en la Ley Bases. "Proponía reprivatizar YPF con el argumento de que se había hecho mal y siempre tiene que ser privada. Milei, privatizar de mala manera trae riesgos trágicos", advirtió.

"YPF fue un ejemplo del efecto de las privatizaciones que se hicieron en la década del ´90 y derivaron en el vaciamiento de activos estratégicos para el país. Con la recuperación del control de la empresa, logramos revertir inmediatamente la tendencia, pero hoy el Gobierno nacional apuesta nuevamente al mismo plan privatizador", continuó.

Kicillof dijo que "la cuestión de fondo es para qué sirve YPF" y se refirió a los últimos aumentos de la nafta, que llevaron el litro arriba de los 2 mil pesos. "En un momento de alta volatilidad, el país cuenta con un instrumento muy poderoso para tener una política sobre el precio interno de los combustibles: llamo al Gobierno nacional a cuidar el bolsillo de los argentinos", exigió.

De todos modos, se mostró pesimista sobre alguna posible medida del gobierno para bajar los precios. "Milei no lo entiende, solo ve sus resultados y lucra con eso", chicaneó.

YPF Kicillof Milei
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