Cámara de Senadores: se aprobó modificaciones al Código Fiscal y la creación de nuevas comunas

La Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó el proyecto de modificación al Código Fiscal y Ley Impositiva; y también la creación de nuevas comunas.

En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani , presidió este martes la 2ª Sesión Especial correspondiente al 146º Período Legislativo. Estuvo asistida por el secretario de Cámara de Senadores, Sergio Avero. La sesión contó con la presencia de 15 legisladores y quorum reglamentario.

Durante la sesión, el cuerpo aprobó sobre tablas el proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo, por el que se modifica el Código Fiscal (T.O. 2022) y la Ley Impositiva Nº 9.622. (Expediente Nº15.587).

El senador Gustavo Vergara (Diamante- Juntos por Entre Ríos) pidió la palabra y fundamentó: “El proyecto está enmarcado dentro de un concepto esencial para la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, que es el equilibrio presupuestario”.

Y remarcó que el objetivo es “fijar una presión impositiva adecuada a la capacidad contributiva que tiene la sociedad entrerriana”.

También subrayó que la iniciativa continúa una línea de reducción y morigeración de alícuotas y bases imponibles, con especial atención al sector productivo. En ese marco, recordó que las actualizaciones del impuesto inmobiliario “se han mantenido dentro de los límites de la inflación establecidos con claridad por el Indec”.

Al referirse al contenido específico, sostuvo que se trata de un proyecto que “no tiene mayores dificultades” y que introduce ajustes normativos necesarios, como la regulación de los intereses punitorios en instancias de ejecución judicial. Según explicó, estas modificaciones buscan “cuidar los recursos de los entrerrianos, el poder adquisitivo de los impuestos, pero también marcar una situación de equidad con todos los contribuyentes, especialmente con aquellos que están cumpliendo”.

Vergara sostuvo, además, que la reforma apunta a acercar el sistema tributario a la realidad productiva de la provincia. “Estamos trabajando en una reforma tributaria que acerque la provincia a la realidad de la actividad productiva, equilibrando las cuentas pero contemplando la realidad económica de Entre Ríos”, concluyó el legislador tras solicitar el acompañamiento de sus pares para la aprobación del proyecto de ley.

Senado ER 2

Por su parte, el senador Víctor Sanzberro (Victoria- Más para Entre Ríos) pidió la palabra y expresó su postura: “Tratar una ley fiscal amerita tiempo, y a ese tiempo, en verdad, no lo hemos tenido. Lo debo decir, lo debo manifestar. Este proyecto de ley ingresó el jueves de la semana pasada, hoy tuvimos tarea en Comisión y lo hemos estado considerando. De hecho, y son testigos todos los senadores que participaron de la Comisión, que se introdujeron modificaciones. Algunas de esas modificaciones las consensuamos con funcionarios de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) que tuvieron excelente disposición”, señaló.

Y continuó: “No podemos pretender a las apuradas, no habiendo una situación de urgencia que amerite este tratamiento exprés lograr los mejores productos legislativos. Es decir, cuando apuramos y aceleramos de este modo, entramos en zona de riesgo, empezamos a generar los riesgos de defectos”.

En otro tramo de su alocución, el senador por el departamento Victoria, puntualizó y cuestionó los artículos 4º, 11º, 17º y 19º de la iniciativa. “Improvisado es el tratamiento de esta ley”, insistió Sanzberro luego de analizar los artículos mencionados. “Acompañamos, no obstruimos, pero a las diferencias las marcamos”, dijo finalmente.

Tras la votación y aprobación, el proyecto pasa en revisión a la Cámara de Diputados.

Creación de nuevas comunas

Seguidamente, los legisladores dieron tratamiento sobre tablas y aprobación al proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo, por el que se crean 22 nuevas comunas en la provincia. (Expediente Nº 15.590).

Al respecto, el senador Rafael Cavagna (Nogoyá- Juntos por Entre Ríos), expresó que este proyecto “viene a complementar los dos decretos también emanados del Poder Ejecutivo, que dan cuenta de la decisión del Gobierno Provincial de crear en total 22 comunas que se van a crear a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Entre Ríos”. Además, señaló que “con esta normativa, la provincia de Entre Ríos va a pasar a tener 82 a 104 comunas actuales, van a quedar 67 juntas de gobiernos para seguir trabajando junto con los 84 municipios”.

Sobre la iniciativa, el legislador celebró esta decisión “que va de la mano con más poder de autonomía y más decisiones en el interior de nuestra provincia de Entre Ríos” y remarcó que “si los fondos son eficientemente utilizados va a haber más infraestructura que va a garantizar producción, salud y educación en la ruralidad, provocando el arraigo que todos queremos para que se desarrolle nuestra provincia de Entre Ríos desde su interior”.

En tanto, al pedir la palabra, el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay- Más para Entre Ríos), felicitó a sus pares por el trabajo realizado en la Comisión de Asuntos Municipales donde se escuchó la palabra de los representantes de las comunas. Además, valoró la iniciativa del Gobierno Provincial que “no es ni más ni menos que cumplir con una manda de la Constitución”, dijo.

Y aclaró: “Nos encontramos con la dicotomía de tener la alegría de que hay distritos que van a pasar a ser comunas pero que, a su vez, las comunas que ya están creadas al no modificarse este índice del 1% de coparticipación sin lugar a dudas verán reflejado una merma en sus recursos”. Y agregó: “Esto nos insta a nosotros como Poder Legislativo y también al Poder Ejecutivo a sentarnos todos a tratar de buscar una solución”.

Luego de dar detalles de la iniciativa y valorar la labor que realizan a diario las autoridades de las comunas, consideró que “indefectiblemente” es necesario dar el debate sobre el tema de los recursos. “Hoy el hecho de aprobar esta ley o este decreto que el Gobierno ha mandado a referéndum de la Legislatura sin lugar a dudas es motivo de celebración y por eso con la responsabilidad que nos hemos manejado, le vamos a dar tratamiento sobre tablas como lo hicimos en el proyecto anterior y adelantar el acompañamiento favorable de nuestro bloque”, cerró Cosso.

Tras la votación y aprobación, el proyecto pasa en revisión a la Cámara de Diputados.