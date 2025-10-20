Uno Entre Rios | El País | Amazon Web Services

Una caída en Amazon Web Services afecta a Mercado Pago, Naranja X, Ualá

20 de octubre 2025 · 14:45hs
Una masiva caída en los servidores de Amazon Web Services (AWS), el sistema de infraestructura digital más grande del planeta, provocó este lunes interrupciones en miles de plataformas y aplicaciones en todo el mundo. El apso afectó servicios financieros, de streaming, videojuegos y redes sociales, además de billeteras virtuales muy utilizadas en Argentina como Mercado Pago, Naranja X y Ualá.

La compañía tecnológica reconoció el incidente y confirmó que “investiga un aumento en las tasas de error y latencias en múltiples servicios de AWS”. Según informó Amazon, las fallas se originaron en uno de sus centros de datos de Virginia del Norte (EE. UU.), donde opera uno de los nodos más antiguos y de mayor tráfico del sistema.

En el país, la falla se reflejó en los sistemas de cobro y transferencia digital, dejando fuera de servicio por momentos a Mercado Pago, Naranja X, Ualá y otras billeteras que dependen de los servidores de AWS. Esto generó demoras en operaciones cotidianas, pagos con código QR y transferencias bancarias.

Servicios afectados

El sitio especializado Downdetector registró picos de reportes simultáneos en distintas plataformas que dependen de la nube de Amazon. Entre los servicios impactados estuvieron Fortnite, Canva, Roblox, Disney+, Steam, Snapchat, Coinbase, Robinhood y herramientas de inteligencia artificial como Perplexity.

En Europa, bancos como BBVA e ING también sufrieron interrupciones, al igual que operadoras telefónicas como Movistar y Orange. En algunos comercios, los posnets dejaron de funcionar por la pérdida de conexión con los servidores en la nube.

Qué dijo Amazon sobre la caída

AWS informó que sus ingenieros “trabajan en múltiples vías paralelas para acelerar la recuperación del sistema” y recomendó a los clientes reintentar las solicitudes fallidas mientras se restablecen los servicios.

El problema comenzó afectando a 17 servicios y luego se extendió a más de 50, entre ellos Amazon DynamoDB, una base de datos utilizada por miles de sitios y apps a nivel global.

