Pablo Laurta había cambiado su apellido antes del doble femicidio

18 de octubre 2025 · 21:22hs
Un año antes de asesinar a Luna Giardina y Mariel Zamudio, el femicida de Córdoba, Pablo Laurta, obtuvo judicialmente el cambio de su apellido, argumentando una infancia marcada por el “maltrato físico y psicológico” de su padre.

Lo perturbador es que entre los testigos que lo respaldaron estaban sus futuras víctimas: su ex pareja y su suegra. La historia, que suma un nuevo capítulo macabro, fue revelada por La Voz del Interior a partir de documentos judiciales.

LEER MÁS: Pablo Rodríguez Laurta: le dictaron prisión preventiva por 120 días

La historia de Pablo Laurta

El proceso comenzó en agosto de 2022 y concluyó en marzo de 2024, cuando la Justicia autorizó a Pablo Daniel Rodríguez Laurta a suprimir el apellido de su padre biológico, Luis Edinson Rodríguez. A partir de ese momento, pasó a llamarse legalmente Pablo Daniel Laurta.

El expediente, citado por la periodista Virginia Digón, detalla que el hombre aseguraba haber cortado todo vínculo con su padre desde los 18 años y que “los recuerdos que tiene de su padre son sumamente negativos, recuerdos que incluyen maltrato tanto psicológico como físico”.

Testigos macabros

Lo más escalofriante del expediente es que entre los testigos que declararon a su favor en el juicio se encontraban sus futuras víctimas: Luna Giardina y su madre, Zoraida Mariel Zamudio. En su declaración, Luna confirmó que siempre lo conoció como Pablo Laurta y que él le había explicado que no usaba el apellido Rodríguez “por la mala relación con su padre”.

Sin embargo, esta versión de una infancia traumática fue completamente desmentida por la propia madre del acusado, Estrella Laurta. En una entrevista reciente, la mujer aseguró que su exmarido “era un hombre tranquilo, un padre presente, no era un hombre que gritara" y que su hijo tuvo "una infancia entre algodones”.

Respecto al cambio de apellido, Estrella reveló que la versión del maltrato era una excusa y que cuando su exmarido leyó los argumentos del juicio “casi tuvo un infarto porque no podía creer lo que estaba leyendo”.

