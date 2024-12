Traspaso presidencial irregular sigue generando polémica

Pidieron que se informe día, horario y lugar mediante el cual se efectivizó dicho traspaso, remitiendo para ello copia del Acta Notarial del Libro de Juramentos del día jueves 12 de diciembre de 2024, en virtud de lo dispuesto por el artículo 8º inciso c) de la Ley Nº 21.890, a saber: un Libro de Juramentos, en el que se extenderán las actas de las asunciones, reasunciones y delegaciones de mando del presidente y vicepresidente de la Nación y los juramentos de los ministros del Poder Ejecutivo nacional y de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando lo presten ante el presidente de la República. Con autorización del Ministerio de Educación y Justicia -Subsecretaría de Justicia-, estos actos podrán registrarse en actas extraprotocolares).

Milei Villarruel.jpg

Esto se debe a la informalidad en que aparentemente se realizan los traspasos, informados por mensajes de WhatsApp sin guardar las formas y plazos legales.

Desde Italia, Javier Milei salió a cruzar a Victoria Villarruel en medio de la polémica por el traspaso de mando y la presencia de la vice en la sesión del Senado en la que fue expulsado Edgardo Kueider. "La doctora Villarruel fue notificada 48 horas antes", sostuvo el Presidente. También aseguró que "la sesión es inválida" y que la situación "violenta la división de poderes". "Yo lo que puedo notificar es que la Doctora Villarruel fue notificada. El GEDE, donde se le comunica, ella lo recibe el martes. Es decir, estaba informada 48 horas antes de la sesión", dijo Milei.

Siguió con los detalles de esa notificación. "La Escribanía General de la Nación interactuó con su secretaria. El mismo día, jueves, que viajé, el propio Adorni confirmó que estaba viajando a las 12:30; eso fue diseminado por todos los medios", apuntó.

A las declaraciones de Milei le siguieron miles de reacciones en redes sociales. En medio del ruido generado por las acusaciones libertarias, Victoria Villarruel salió a aclarar que no participa de otro espacio político que no sea La Libertad Avanza. "Ante comunicados recientes de algunos partidos políticos que se arrogan la representación de mi persona y mis ideas, quiero expresar que hoy no hay lugar para la “moderación”. No estoy participando de ningún armado político y cuando lo haga, lo haré donde el Presidente Milei me lo pida. Soy parte del espacio que gobierna nuestro país, desde su misma fundación y aquí me quedaré defendiendo las convicciones que nos llevaron a encontrar un camino común al presidente Milei y a mi", expresó en X.

Embed Me acuerdo como si fuera ayer cuando éramos sólo dos diputados con el presidente Milei contra el kirchnerismo, que es el mismo que está ahora porque no cambiaron ni un nombre.

Nos hacían la vida imposible, nos destrataban e intentaban denigrarnos en cada oportunidad que tenían;… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) December 15, 2024

Otro que salió a poner paños fríos fue el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, quien minimizó lo sucedido el jueves en el Senado, al negar un conflicto institucional por este tema. “No diría un conflicto institucional. Hay una diferencia de interpretaciones, pero no hay que darle más importancia de la que tiene”, dijo a Radio Rivadavia-

Por otra parte remarcó que “la sesión es nula porque la Vice, en calidad de presidente, no podría haber presidido, pero la sesión fue clara porque 60 senadores votaron a favor de la expulsión. Si se llama a otra sesión va a ser expulsado igual”.

La semana pasada el senador de La Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto pidió la nulidad de la sesión. "Si efectivamente eso ocurrió, hay que invalidar y hay que volver a a sesionar”. "Yo creo que un escribano debió haberse constituido en la cámara y hacerle firmar. Son cuestiones jurídicas elementales. Tranquilamente podría darse la impugnación de la sesión de hoy. Tendría que haberse hecho un acta de traspaso de mando y firmar la vicepresidenta. Ni bien se firma el acta, cumple otras funciones. Ahora tendrán que dilucidar quién tiene la responsabilidad", resaltó el senador oficialista.

Stefanía Cora.jpg Stefanía Cora será la encargada de ocupar la banca de Edgardo Kueider en la Cámara Alta.

Sobre la asunción de Stefanía Cora en el lugar de Edgardo Kueider, la vicepresidenta del Senado, Carolina Losada siguió la polémica al considerar que Stefanía Cora no debe asumir en lugar de Edgardo Kueider. “La banca tiene que quedar vacante hasta tanto la Justicia se expida”. “Está la causa de Paraguay, están las dos causas que tiene en Argentina, uno por el caso Securitas, por supuesto pago de coimas, y otro por enriquecimiento ilícito, son tres causas penales. Acaba de aparecer otra más, que es el recurso de amparo que presenta para que no lo expulsen. La Justicia tiene que definir si es culpable o no de todo aquello que nos llevó a expulsarlo del Senado. No creo que sea correcto que asuma otra legisladora cuando todavía no hay una palabra de la Justicia. Lo que pasa en el Senado tiene que ver con posiciones políticas y nosotros queríamos dar una posición política clara y contundente respecto de Corrupción no, acá sentado, no”, dijo a Infobae.

Javier Milei Victoria Villarruel catedral metropolitana.jpg

En tanto sobre la rispidez entre Villarruel y Milei por la cuestión del traspaso presidencial dijo que no le consta y que solo vio los chats. “La sesión estaba convocada para las 11 de la mañana. Esa fue la hora, un rato después, porque hay un período donde se canta el Himno, se iza la bandera, después nos sentamos. Hay un período hasta las 11:30 en esperar el quorum. No sé si hubo una superposición o no en ese momento. No sé tampoco si realmente le había llegado la comunicación a la vicepresidente o no. Son esas cosas que tienen que ver con el mismo gobierno, el tema de la comunicación entre ellos”, expresó y confirmó que “hay mucha tensión, lamentablemente, porque no nos sirve institucionalmente.

Kueider se agarra de los dichos de Milei

Este lunes El exsenador, Edgardo Kueider, citó declaraciones del presidente Javier Milei para insistirle a la Justicia que declare la nulidad de su expulsión del Senado. El juez del caso le pidió al fiscal que determine si corresponde o no la competencia del planteo que hizo el exlegislador detenido que fue removido luego de intentar de entrar a Paraguay con más de US$200.000 sin declarar.