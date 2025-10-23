Uno Entre Rios | El País | Allanamiento

Tras un allanamiento, encontraron a la ex Bandana Lowrdes Fernández y detuvieron al novio

Una comisión de la Policía de la Ciudad fue remitida por la Justicia a la propiedad de la cantante para hacer un allanamiento ante la denuncia de la madre.

23 de octubre 2025 · 22:43hs
El caso sobre el paradero de Lowrdes Fernández dio un giro este jueves por la noche cuando una comisión de la Policía de la Ciudad ingresó con una orden de allanamiento al edificio de la calle Ravignani al 2100 del barrio porteño de Palermo por orden de la Justicia y en busca de la cantante de Bandana: y la encontraron allí.

Fuentes del caso dijeron que quien no se encontraba en el lugar era la pareja de la artista, Leandro Esteban García Gómez (47) pero minutos después fue detenido.

En el lugar estuvo personal de la Justicia en compañía de la Policía de la Ciudad, la División Científica y el SAME. Lo curioso del caso es que esta misma tarde, la artista habló por videollamada con el área de Búsquedas de Personas, les dijo que estaba bien, pero que prefería no decir en dónde.

Hay que recordar que la búsqueda de Lowrdez comenzó luego de que su madre denunciara que no sabía nada de su hija desde el pasado 4 de octubre y que temía por ella porque había varias denuncias previas por violencia de género contra la pareja de su hija de parte de la artista.

Es que el pasado 1° de octubre, la Policía de la Ciudad estuvo en el departamento de Palermo que la cantante compartía con su pareja, luego de que una vecina denunciara una feroz pelea. Cuando llegaron los agentes, ambos admitieron que habían mantenido una discusión verbal momentos antes y a la cantante se la vio en buen estado de salud. Al tomar conocimiento del caso y teniendo en cuenta los antecedes de conflictos previos por violencia de género, desde la Unidad Fiscal de Flagrancia porteña Norte se resolvió que García Gómez debía retirarse del domicilio durante una noche, medida que fue cumplida sin incidentes por la pareja de la artista.

Lo cierto es que el caso se precipitó esta noche cuando desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 se dio la orden de allanamiento en el departamento donde vive García Gómez. Lo llevó adelante la División Investigaciones Comunales 14 de la Policía de la Ciudad.

En el interior del departamento fue encontrada Lowrdes Fernández”, explicaron las fuentes sobre una propiedad que este jueves temprano había sido inspeccionada por la Policía de la Ciudad, pero como no había una orden de allanamiento, sino que fue García Gómez quien les permitió entrar, solo se pudo inspeccionar los lugares que el dueño de casa permitió.

Cuando las autoridades ingresaron a la propiedad y hallaron a la cantante, García Gómez no se encontraba en el edificio. Por ello, se dictó una orden de captura contra él. Minutos después lo detuvieron bajo la sospecha que tenía a la artista privada de la libertad.

En tanto, García Gómez no se encontraba en el edificio y se dictó una orden de captura contra él.

A la tarde, la expareja de la cantante había accedido a que el personal policial ingrese a la vivienda. Sin embargo, aprovechando que la fiscalía todavía no había dado la orden para el allanamiento, no le permitió que revisaran todo el departamento.

