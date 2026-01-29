Uno Entre Rios | El País | Tierra del Fuego

Tierra del Fuego: el gobernador denunció "entrega de soberanía"

Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, denunció al Gobierno nacional por entrega de soberanía, intervención del puerto y presencia de Estados Unidos

29 de enero 2026 · 12:07hs
Tierra del Fuego: el gobernador denunció entrega de soberanía

El gobernador de Tierra del Fuego

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Malella denunció al Gobierno nacional por "entrega de soberanía" por la intervención del puerto y presencia de EE.UU

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella dió detalles de la presentación judicial para frenar la intervención del Puerto de Ushuaia. Acusó a la Agencia Nacional de Puertos de avanzar con falsos argumentos y sugirió que detrás de la decisión podría haber intereses de funcionarios nacionales y actores locales vinculados a posibles negocios o incluso acuerdos internacionales.

Gustavo Malella Tierra del Fuego Puerto de Ushuaia

La denuncia fue formalizada ante el Juzgado Federal de Ushuaia contra la intervención del puerto provincial, ordenada por la ANPyN. La presentación judicial impugnó la legitimidad de la medida, a la que el mandatario definió como un atropello a la autonomía provincial y ‘una barbaridad institucional’.

explosion e incendio en una fabrica quimica de san fernando

Explosión e incendio en una fábrica química de San Fernando

quini 6: apostadores de santa fe y buenos aires repartieron el siempre sale

Quini 6: apostadores de Santa Fe y Buenos Aires repartieron el Siempre Sale

“Es un hecho gravísimo”, expresó el Gobernador Melella, al señalar que esta acción representa un intento de intervención federal encubierta sobre una infraestructura estratégica de la provincia.

El mandatario cuestionó la intervención del puerto de Ushuaia por 12 meses y dijo que el hermetismo del Gobierno nacional abre “un abanico de sospechas”.

Melella vinculó la medida con un posible alineamiento geopolítico con Estados Unidos y mencionó el arribo de un avión de la Fuerza Aérea norteamericana desde Washington, lo que, afirmó, refuerza las dudas sobre una “entrega de soberanía”.

Javier Milei Laura Richardson Ushuaia

LEER MÁS: Javier Milei hizo anuncios ante la jefa del Comando Sur de Estados Unidos

Duros cuestionamientos

Malella cuestionó duramente los argumentos esgrimidos por el organismo nacional, que justificó la intervención en presuntas irregularidades, como malversación y desvío de fondos, además de una supuesta desinversión. “No se tocó un solo peso del puerto. Todo está documentado y se reinvierte íntegramente en su funcionamiento. Estas acusaciones son falsas y sin sustento”, aseguró y advirtió que la medida fue ejecutada de forma ‘precaria e irregular’, incluyendo una notificación informal por WhatsApp al presidente del ente portuario provincial y comunicaciones directas a empresas para que transfieran los fondos a una cuenta nacional ya inactiva. “Están intentando apropiarse de los recursos de todos los fueguinos”, denunció.

Melella no descartó que detrás de esta maniobra haya un trasfondo más preocupante. “O hay un acuerdo geopolítico que busca entregar nuestro puerto a intereses extranjeros, lo cual sería una entrega de soberanía, o es una avivada de funcionarios que ven en el puerto una caja para negocios”, afirmó. En ese sentido, vinculó al titular de la agencia interventora con exdirectivos del grupo Mirgor, que en su momento había presentado una propuesta para operar la terminal de pasajeros en Ushuaia. Tras esta situación, el gobierno provincial anunció que dará de baja esa iniciativa privada.

“La intervención se hizo sin respetar los mecanismos legales ni dar lugar a los órganos de control provincial como el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía de Estado. Esto pone en duda el respeto a la institucionalidad fueguina”, subrayó Melella.

En el plano político, el mandatario lamentó el silencio de algunos sectores locales ante lo que definió como una clara vulneración del federalismo. Agradeció a quienes se manifestaron en contra, tanto desde el oficialismo como de la oposición. “El silencio de algunos actores, que siempre tuvieron intenciones de quedarse con el puerto, es llamativo. Se nota quiénes están detrás de esta operación”, dijo.

Gustavo Mellela gobernador de Tierra del Fuego intervención puerto 1

El gobernador también defendió la transparencia de la administración portuaria. “Tenemos auditorías internas y externas, extractos bancarios claros. Cualquiera puede comprobar que no hubo desvíos ni malversación. Incluso, cuando el puerto prestó dinero a la provincia para la obra del hospital, fue devuelto con intereses”, explicó. “Esto no es corrupción: es gestión transparente”.

En paralelo a la acción judicial, Melella apuntó que la Dirección Provincial de Puertos lleva adelante una batería de medidas administrativas y que podrían sumarse denuncias penales en los próximos días, publicó El Diario dle Fin del Mundo.

Consultado sobre el trasfondo geopolítico, el gobernador expresó su preocupación por recientes hechos que alimentan las sospechas. Mencionó la visita no oficial de una delegación del Congreso de los Estados Unidos a Ushuaia, que no mantuvo contacto con las autoridades locales y se reunió en privado con un reducido grupo técnico. “No me molesta que no me visiten, pero en este contexto, una visita así, sin agenda pública, despierta muchas dudas. Nada de lo que hace una potencia se hace porque sí”, sostuvo.

Finalmente, Melella alertó sobre la importancia estratégica del puerto de Ushuaia. “Es la principal puerta de acceso a la Antártida. Si la Nación puede intervenirlo sin pasar por el Congreso, mañana puede intervenir cualquier otra institución provincial. Esto es gravísimo y pone en juego nuestra soberanía”, advirtió.

A la espera de una resolución judicial, el mandatario reiteró que el objetivo es restablecer el control provincial sobre el puerto. “Vamos a defender lo que es nuestro, porque esto no es un capricho político, es un tema de soberanía y de respeto a las instituciones de Tierra del Fuego”.

Tierra del Fuego gobierno nacional Gustavo Melella Estados Unidos
Noticias relacionadas
reforma laboral: bullrich recibio las sugerencias de modificacion de los dialoguistas

Reforma laboral: Bullrich recibió las sugerencias de modificación de los dialoguistas

El presidente Javier Milei desatiende el pedido expreso de los herederos de San Martín, y por decreto envía el sable corvo al Regimiento de Granaderos a Caballos.

El Gobierno le quita el sable corvo de San Martín al Museo Histórico Nacional

Santa Fe: hasta los saquitos de té fueron robados en la parada de la Línea 8.

Santa Fe: hasta los saquitos de té fueron robados en la parada de la Línea 8

El Gobierno propone bajar la edad de imputabilidad hasta los 12 años.

El Gobierno propone bajar la edad de imputabilidad a 12 años

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos: marcada reducción de matrícula escolar primaria

Entre Ríos: marcada reducción de matrícula escolar primaria

Paraná: ni las plantas se salvan de los ladrones

Paraná: ni las plantas se salvan de los ladrones

Tierra del Fuego: el gobernador denunció entrega de soberanía

Tierra del Fuego: el gobernador denunció "entrega de soberanía"

Ultimo Momento
Entre Ríos: marcada reducción de matrícula escolar primaria

Entre Ríos: marcada reducción de matrícula escolar primaria

Paraná: ni las plantas se salvan de los ladrones

Paraná: ni las plantas se salvan de los ladrones

Tierra del Fuego: el gobernador denunció entrega de soberanía

Tierra del Fuego: el gobernador denunció "entrega de soberanía"

Mercado Libre denuncia a Temu por competencia desleal

Mercado Libre denuncia a Temu por competencia desleal

Trágico choque frontal en la ex Ruta 18 dejó una víctima fatal

Trágico choque frontal en la ex Ruta 18 dejó una víctima fatal

Policiales
Paraná: ni las plantas se salvan de los ladrones

Paraná: ni las plantas se salvan de los ladrones

Trágico choque frontal en la ex Ruta 18 dejó una víctima fatal

Trágico choque frontal en la ex Ruta 18 dejó una víctima fatal

Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

Parricidio en Diamante: se conoció la identidad de la víctima y de su hijo prófugo

Parricidio en Diamante: se conoció la identidad de la víctima y de su hijo prófugo

Homicidio en zona de islas de Diamante: la víctima cayó al río y está desaparecida

Homicidio en zona de islas de Diamante: la víctima cayó al río y está desaparecida

Ovación
Liga Federal: los equipos entrerrianos conocen a sus rivales

Liga Federal: los equipos entrerrianos conocen a sus rivales

Liga Argentina: Rocamora se acostumbró a ganar

Liga Argentina: Rocamora se acostumbró a ganar

Con cinco partidos se cierra la segunda fecha del Torneo Apertura

Con cinco partidos se cierra la segunda fecha del Torneo Apertura

Boca perdió 2 a 1 contra Estudiantes en La Plata

Boca perdió 2 a 1 contra Estudiantes en La Plata

Doblete de Juanfer Quintero para el 2 a 0 de River en el Monumental

Doblete de Juanfer Quintero para el 2 a 0 de River en el Monumental

La provincia
Entre Ríos: marcada reducción de matrícula escolar primaria

Entre Ríos: marcada reducción de matrícula escolar primaria

Despiden a un joven médico entrerriano que murió en Santa Fe

Despiden a un joven médico entrerriano que murió en Santa Fe

Tragedia vial en Ruta 20: falleció un joven de Urdinarrain luego de varios días internado

Tragedia vial en Ruta 20: falleció un joven de Urdinarrain luego de varios días internado

Incendio forestal de gran magnitud en zona rural del departamento Tala

Incendio forestal de gran magnitud en zona rural del departamento Tala

Granja Tres Arroyos saldará la deuda salarial a trabajadores el 13 de febrero

Granja Tres Arroyos saldará la deuda salarial a trabajadores el 13 de febrero

Dejanos tu comentario