Tierra del Fuego: el gobernador denunció "entrega de soberanía"

El gobernador de Tierra del Fuego , Gustavo Melella d ió detalles de la presentación judicial para frenar la intervención del Puerto de Ushuaia. Acusó a la Agencia Nacional de Puertos de avanzar con falsos argumentos y sugirió que detrás de la decisión podría haber intereses de funcionarios nacionales y actores locales vinculados a posibles negocios o incluso acuerdos internacionales.

La denuncia fue formalizada ante el Juzgado Federal de Ushuaia contra la intervención del puerto provincial, ordenada por la ANPyN. La presentación judicial impugnó la legitimidad de la medida, a la que el mandatario definió como un atropello a la autonomía provincial y ‘una barbaridad institucional’.

“Es un hecho gravísimo”, expresó el Gobernador Melella, al señalar que esta acción representa un intento de intervención federal encubierta sobre una infraestructura estratégica de la provincia.

El mandatario cuestionó la intervención del puerto de Ushuaia por 12 meses y dijo que el hermetismo del Gobierno nacional abre “un abanico de sospechas”.

Melella vinculó la medida con un posible alineamiento geopolítico con Estados Unidos y mencionó el arribo de un avión de la Fuerza Aérea norteamericana desde Washington, lo que, afirmó, refuerza las dudas sobre una “entrega de soberanía”.

Duros cuestionamientos

Malella cuestionó duramente los argumentos esgrimidos por el organismo nacional, que justificó la intervención en presuntas irregularidades, como malversación y desvío de fondos, además de una supuesta desinversión. “No se tocó un solo peso del puerto. Todo está documentado y se reinvierte íntegramente en su funcionamiento. Estas acusaciones son falsas y sin sustento”, aseguró y advirtió que la medida fue ejecutada de forma ‘precaria e irregular’, incluyendo una notificación informal por WhatsApp al presidente del ente portuario provincial y comunicaciones directas a empresas para que transfieran los fondos a una cuenta nacional ya inactiva. “Están intentando apropiarse de los recursos de todos los fueguinos”, denunció.

Melella no descartó que detrás de esta maniobra haya un trasfondo más preocupante. “O hay un acuerdo geopolítico que busca entregar nuestro puerto a intereses extranjeros, lo cual sería una entrega de soberanía, o es una avivada de funcionarios que ven en el puerto una caja para negocios”, afirmó. En ese sentido, vinculó al titular de la agencia interventora con exdirectivos del grupo Mirgor, que en su momento había presentado una propuesta para operar la terminal de pasajeros en Ushuaia. Tras esta situación, el gobierno provincial anunció que dará de baja esa iniciativa privada.

“La intervención se hizo sin respetar los mecanismos legales ni dar lugar a los órganos de control provincial como el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía de Estado. Esto pone en duda el respeto a la institucionalidad fueguina”, subrayó Melella.

En el plano político, el mandatario lamentó el silencio de algunos sectores locales ante lo que definió como una clara vulneración del federalismo. Agradeció a quienes se manifestaron en contra, tanto desde el oficialismo como de la oposición. “El silencio de algunos actores, que siempre tuvieron intenciones de quedarse con el puerto, es llamativo. Se nota quiénes están detrás de esta operación”, dijo.

El gobernador también defendió la transparencia de la administración portuaria. “Tenemos auditorías internas y externas, extractos bancarios claros. Cualquiera puede comprobar que no hubo desvíos ni malversación. Incluso, cuando el puerto prestó dinero a la provincia para la obra del hospital, fue devuelto con intereses”, explicó. “Esto no es corrupción: es gestión transparente”.

En paralelo a la acción judicial, Melella apuntó que la Dirección Provincial de Puertos lleva adelante una batería de medidas administrativas y que podrían sumarse denuncias penales en los próximos días, publicó El Diario dle Fin del Mundo.

Consultado sobre el trasfondo geopolítico, el gobernador expresó su preocupación por recientes hechos que alimentan las sospechas. Mencionó la visita no oficial de una delegación del Congreso de los Estados Unidos a Ushuaia, que no mantuvo contacto con las autoridades locales y se reunió en privado con un reducido grupo técnico. “No me molesta que no me visiten, pero en este contexto, una visita así, sin agenda pública, despierta muchas dudas. Nada de lo que hace una potencia se hace porque sí”, sostuvo.

Finalmente, Melella alertó sobre la importancia estratégica del puerto de Ushuaia. “Es la principal puerta de acceso a la Antártida. Si la Nación puede intervenirlo sin pasar por el Congreso, mañana puede intervenir cualquier otra institución provincial. Esto es gravísimo y pone en juego nuestra soberanía”, advirtió.

A la espera de una resolución judicial, el mandatario reiteró que el objetivo es restablecer el control provincial sobre el puerto. “Vamos a defender lo que es nuestro, porque esto no es un capricho político, es un tema de soberanía y de respeto a las instituciones de Tierra del Fuego”.