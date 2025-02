Sigue la polémica: quieren registrar la marca "Los Palmeras de Rubén Cacho Deicas"

Una marca es un signo distintivo mediante el cual los productores, comerciantes o proveedores de productos o servicios diferencian sus productos o servicios en el mercado. Su principal función es permitir a los consumidores identificar el producto o el servicio de una persona o empresa, a fin de distinguirlo de los de la competencia.

El registro de una marca le garantiza al titular la propiedad de la misma: lo habilita a ejercer todas las defensas necesarias para impedir que terceros, sin autorización, comercialicen productos o servicios idénticos con la misma marca o utilizando una denominación tan similar que pueda crear confusión.

El registro también protege contra imitaciones parciales, ya sea de nombres, palabras, signos o frases publicitarias, como así también de sus dibujos y colores.

El titular puede autorizar su uso por terceros mediante contratos de licencia, tanto exclusivas como no exclusivas, venderlas en forma total o parcial por productos u obtener créditos ofreciéndolas en garantía con registro de prenda.

Por lo pronto, ni el vocalista ni los integrantes del conjunto de cumbia se pronunciaron al respecto. Pero tras las señales de las últimas semanas, que incluyeron varios cambios en las redes sociales de Deicas, crece la especulación no solo de una separación sino de un conflicto que puede escalar aún más.

Qué pasó con Los Palmeras

Rubén Cacho Deicas sufrió un ACV en los primeros días de enero. Mientras el cantante se recuperaba, la banda anunció que no haría un parate en las presentaciones que tenían previstas este verano, la temporada más alta del año. A los pocos días, continuaron la actividad con un cantante suplente, Pablo López.

Lejos de descansar y enfocarse en su recuperación, Cacho quedó en el medio de un escándalo mediático. Marcos Camino, acordeonista y dueño de la marca Los Palmeras, comenzó un enfrentamiento con su familia al asegurar que lo mantenían incomunicado de su amigo. “Desgraciadamente, su familia no le permite usar el teléfono. No tiene comunicación con nosotros, lo cual es una pena muy grande. Nosotros lo cuidamos tanto como su familia. Solo sabemos lo que logramos enterarnos por terceros. No podemos hablar con él porque sus hijos no lo permiten”, dijo en una entrevista televisiva.

Unos días más tarde, el hijo de Deicas utilizó la cuenta de Instagram de su padre para desmentir a Camino y dar su propia versión de los hechos. Luciano manifestó con enojo: “Marcos le reclamó a mi papá, le dijo que después de cancelar dos fechas que habían agregado no podía ir a cantar gratis (con Uriel Lozano), y gratis lo puso con mayúscula”.

“La idea era que el proceso de recuperación fuera dentro de todo normal, más allá de que nuestro padre es una figura pública. (Pero), lamentablemente, está el peso de esta gente que salió a hablar cosas que no son. Todo tiene un límite”, expresó el hijo de Cacho, que también compartió unos chats que cruzó con Camino.

En las conversaciones filtradas por el hijo de Deicas, se leen duras recriminaciones de Camino hacia el cantante. “Como familia, hemos aguantado cosas que nunca hicimos públicas”, aseguró Luciano Deicas, que también se refirió al cansancio de su padre por las giras interminables del grupo más exitoso de la música santafesina.

Con el ánimo de poner paños fríos, Camino aclaró al canal cordobés El Doce que el problema “ya se solucionó”. “Ya desde el día lunes estoy en contacto con él, está sabiendo todo lo que pasa. Está todo bien”, sostuvo el director musical. “Él está haciendo una rehabilitación y a veces las rehabilitaciones son largas, son tediosas. Solamente Dios sabe cuándo le puede devolver la sanación”, concluyó.