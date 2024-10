Siete detenidos tras la ratificación del veto al financiamiento universitario

Tras la votación, la mayoría de los manifestantes comenzaron a retirarse pacíficamente. Los incidentes comenzaron a partir de la provocación de un militante libertario, Fran Fijap, quien ante la reacción de los estudiantes debió salir corriendo para refugiarse en un local de empanadas, consignó C5N.

Incidentes

La policía porteña se ubicó frente al local para proteger a Fijap y en ese momento se produjeron empujones y detenciones. "Estaba al aire cuando un policía de atrás me tiró gas en la cara. No entiendo por qué. Fue una cacería, no les importa nada", contó un periodista reprimido. Luego la policía comenzó a avanzar sobre los manifestantes para despejar las calles.

Los mayores incidentes se desataron cuando el público, enojado por el veto, reconoció a Fran Fijap, un streamer libertario que estaba en el lugar. El militante libertario fue agredido con elementos contundentes y debió refugiarse en un local comercial de la intersección de Callao y Avenida Rivadavia, en un hecho que motivó la intervención de la Policía de la Ciudad.

Una vez dentro del local comercial, los manifestantes comenzaron a querer tumbar el portón y arrojaron objetos al mismo tiempo que el streamer era insultado. La Policía formó un cordón en las inmediaciones del local y el libertario dijo ante los medios estar todo cortado. Con la presencia policial, la manifestación de la gente se apaciguó pero no dejaron de mostrar su enojo por el veto a la ley de financiamiento universitario.

Siete detenidos

Fuentes de la fuerza porteña confirmaron a Infobae que, en total, capturaron a siete personas, entre ellas un menor. Todos fueron imputados por “atentado y resistencia a la autoridad”, y uno recibió además cargos por “daños a la propiedad”.

El menor de edad, adolescente, fue retenido en el lugar y liberado a los minutos, sin que se lo traslade a comisaría. También los incidentes dejaron un saldo de dos policías porteños heridos. Los detenidos permanecerán alojados en Alcaidía 4 de la Ciudad, ubicada en el barrio de La Boca.