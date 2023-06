Sergio Massa-Agustín Rossi es la fórmula de unidad peronista

"Nuestro candidato a presidente será Sergio Massa y lo acompañará como candidato a vicepresidente Agustín Rossi. Reconocemos a los compañeros Wado de Pedro y Daniel Scioli, que apostaron a la unidad del peronismo anteponiendo lo colectivo por sobre lo individual", se anunció oficialmente.

El anuncio virtual fue avalado por el presidente Alberto Fernández, que lo replicó en sus redes.

También lo hizo el gobernador entrerriano Gustavo Bordet, que hasta el momento no se había pronunciado sobre ninguna de las precandidaturas en danza en el oficialismo. "La unidad es el camino. Celebro la candidatura de Sergio Massa y Agustín Rossi a presidente y vice que, junto con Adán Bahl y Claudia Monjo, le darán a la Argentina y a Entre Ríos un futuro de crecimiento, inclusión, justicia social y federalismo", posteó el mandatario provincial.

La dramática resolución de la puja interna por las máximas candidaturas a las elecciones nacionales del oficialismo llegó bastante pasadas las 20, avanzada la noche de este viernes, a escasas 27 horas del plazo límite para inscribir postulaciones según el cronograma electoral. El anuncio en redes sociales se publicó a las 20.49 horas.

La decisión definitiva llegó luego de varias horas de reunión que habrían mantenido Cristina Fernández de Kirchner y Massa en el Senado, según trascendió de fuentes cercanas a la vicepresidenta y el ministro y reflejaron medios nacionales. La tarde incluyó frenéticas discusiones y negociaciones con la "tercera pata" del ex Frente de Todos, el espacio liderado por el presidente Alberto Fernández, que finalmente pudo quedarse con la precandidatura a la vicepresidencia en la persona del rosarino Rossi.

La postulación de Massa echó por tierra las aspiraciones del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, quien este jueves había publicado un video de lanzamiento presidencial en redes sociales que dio mucho que hablar en la política nacional pero había cosechado un respaldo prácticamente insignificante en la coalición de gobierno.

El funcionario camporista, según versiones insistentes en los últimos días pero nunca confirmadas, sería secundado en la fórmula con el ex gobernador de Tucumán y ex jefe de Gabinete del actual período, Juan Manzur. Pero ni el de Pedro ni el tucumano lo habían anunciado oficialmente.

El lanzamiento del dirigente de La Cámpora no sólo había provocado poco entusiasmo entre los gobernadores que, en definitiva, pesan en las máximas decisiones del peronismo a nivel nacional, sino que directamente afrontó resistencias y un inusitado clamor por lo bajo: seguían pidiendo que haya una fórmula de unidad, ante la respectiva proclamación de Scioli. Los mandatarios insistieron en Massa.

Con ese respaldo y una precandidatura en carpeta que nunca abandonó, el ministro de Economía llegó a la cumbre de este viernes con la vicepresidenta, quien presuntamente había elegido a de Pedro como "su" candidato pero hasta ahora no había respaldo públicamente su lanzamiento, a más de un día del posteo de "Wado".

Cristina y Massa arribaron finalmente al acuerdo anunciado en la noche y sacudió un tablero político nacional convulsionado con los cierres y anuncios de último momento, en vísperas del plazo de inscripción de listas.

El mayor herido del pacto es Scioli. El ex vicepresidente, ex gobernador bonaerense, ex candidato presidencial en 2015 y actual embajador en Brasil repetía los últimos días que no desistiría de su proyecto presidencial, incluso acusando maniobras en el comando electoral del justicialismo, digitados por el kirchnerismo y Massa, para trabarle su precandidatura antes de oficializada.

Hay que esperar el pronunciamiento al respecto del bonaerense, porque el anuncio de su declinación partió desde las redes Unión por la Patria, pero no de el propio Scioli.

El acto del embajador había contado con importantes respaldos del gobierno nacional, nada menos que el canciller Santiago Cafiero, mano derecha indiscutible de Alberto Fernández, y del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, encumbrado referente del peronismo en la provincia de Buenos Aires y alineado con la Casa Rosada en la pelea irreversible del frente oficialista. Sin embargo, el gesto contundente de este jueves quedó en la nada con la ubicación del albertista Rossi en la fórmula de unidad.