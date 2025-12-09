Senasa suspende importación de chorizos y jamones de España

El Senasa suspendió la importación de chorizos y jamones de España tras detectarse 13 casos de peste porcina africana en jabalíes en Barcelona.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) suspendió temporalmente las importaciones de productos porcinos provenientes desde España, tras la detección de peste porcina africana en jabalíes en Barcelona.

Al 5 de diciembre de 2025, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España confirmó 13 casos positivos de esta enfermedad viral. Además, se detectaron otros 37 animales muertos en la zona y sus alrededores que resultaron negativos. En España no se detectaban casos de PPA desde noviembre de 1994 , según el organismo.

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad exótica en Argentina y otros países de la región, que afecta a los cerdos domésticos y silvestres. No constituye un riesgo para las personas, ni altera la inocuidad de los productos de porcinos.

Con la confirmación por parte del MAPA y su comunicación oficial a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), el Senasa anunció medidas de prevención sanitaria y los controles de cargas comerciales en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos en Argentina.

Desde ahora, sólo se autorizará el ingreso de mercancías porcinas comerciales cuyos procesos de elaboración garanticen la inactivación del virus de PPA. Los productos permitidos incluyen jamones madurados durante al menos 6 meses, productos cocidos o tripas saladas (según tratamiento de inactivación del patógeno), alimentos para mascotas extrusados o enlatados.

Todos los demás productos porcinos -como salazones, chorizos secos y jamones crudos de menos de 6 meses de maduración- constituyen un riesgo sanitario y no podrán ser ingresados. A su vez, el Senasa verifica exhaustivamente los residuos de aviones y buques transcontinentales provenientes de países donde la peste porcina es endémica.

Conforme a la Resolución SENASA N° 295/99, los viajeros no deben ingresar productos porcinos, indistintamente de la condición sanitaria del país de procedencia.

Las personas que estuvieron con animales en países donde está presente el virus no deben concurrir a establecimientos productivos en Argentina, ya que los objetos, la ropa y el calzado pueden vehiculizar el virus.

Por último, el Senasa indica que es necesario notificar ante sospechas e síntomas clínicos no habituales en porcinos, particularmente si se observa aumento de la mortandad, manchas o enrojecimiento en la piel, fiebre alta y abatimiento. Los mismos signos pueden ser observados en los jabalíes, por lo que también se debe alertar al Servicio Nacional este tipo de hallazgos.

¿Qué es la peste porcina africana?

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a los cerdos domésticos y silvestres, al jabalí europeo y al facóquero africano.

La enfermedad puede diseminarse a través del contacto directo o indirecto y causa alta mortalidad, mientras que el virus puede persistir durante mucho tiempo en el medio ambiente y en una variedad de productos porcinos.

La PPA está considerada como enfermedad de categoría A por la Unión Europea, por lo que los Estados miembros deben adoptar medidas de control y erradicación lo antes posible.

¿Cómo se contagia?

Los animales pueden infectarse con peste porcina por contacto directo con cerdos o jabalíes infectados, por el consumo de productos derivados y carnes de animales infectados, a través de objetos contaminados y de transporte de animales contaminados o a través de garrapatas.

Las personas pueden actuar como vector de transmisión del virus, mediante la ropa, el calzado o vehículos, si han estado en contacto con animales contagiados o en sitios infectados.

¿Es un riesgo para los humanos?

La peste porcina no presenta riesgo para la salud humana, ni afecta las condiciones de los productos alimenticios contaminados, según el Senasa.

No es una enfermedad zoonótica, es decir, no se transmite a las personas. Los humanos no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.