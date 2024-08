Senador libertario se cruzó con Santiago Caputo por Lijo

El senador de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni encabezó en el Senado una jornada en la que un grupo de destacadas figuras del derecho expusieron las razones por las que el juez federal Ariel Lijo no está en condiciones de ser juez de la Corte Suprema. Después, entrevistado en La Nación+ le apuntó directamente al asesor principal del presidente Javier Milei, Santiago Caputo, a quien dijo haberle planteado sus fuertes reparos contra el juez candidato a ocupar una silla en la Corte Suprema de justicia, sin encontrar ningún eco.

Paoltroni cuestionó “la postulación de un juez que no tiene idoneidad”, dijo, pero también advirtió que “tampoco se cumple con el cupo femenino”. Recordó el evento realizado en el Senado, donde expusieron durante dos horas “por qué el juez Lijo no califica y es una verdadera amenaza”.

Ante lo enfático que resultaba el senador, el periodista Pablo Rossi le recordó que la propuesta era del Gobierno. “Yo no sé quién le recomienda al presidente de la Nación a este personaje que le está haciendo un tremendo daño al presidente, a la credibilidad, a la confianza, a las inversiones, absolutamente a todo”.

Reconoció no haberlo hablado personalmente con el presidente, pero sí con su entorno. “Lo hablé con Santiago Caputo”, reveló y aseguró que “no hay fundamento, por eso es preocupante. Porque si es una persona tan cercana al presidente, le lleva esta propuesta, con el daño que le está generando, bueno señor presidente, lamentablemente usted tiene gente en su equipo que le está haciendo perder credibilidad y confianza de todos los argentinos que votaron por una Argentina distinta, por una división de poderes, por unos valores republicanos en lo más alto”.

Cuando le preguntaron qué tan extendido estaba ese pensamiento dentro de La Libertad Avanza, Paoltroni respondió con un lacónico “la mayoría”. Y agregó: “Una vez que pierdan el miedo, como Fabiola”.

El senador de LLA sostuvo que “esto define los próximos 20 años en la República Argentina. Vos querés impunidad, traés a Lijo y acá no va a pasar nada con YPF, con Ciccone, con toda la cantidad de barbaridades que pasaron por el juzgado de este señor”. “Este juez no califica para la Suprema Corte de Justicia; este señor tiene 18 pedidos de juicio político, es una barbaridad que teniendo los profesionales que tenemos, en nuestro país lleguen los menos apto”. Consultado sobre si lo habían presionado, Paoltroni lo negó, porque “ya me conocen”.

¿Qué le dijo Santiago Caputo? “Si yo pertenecía a un gobierno… Sí, yo pertenezco a un gobierno, pero yo firmé un contrato, y el contrato decía ‘Lijo no’. Entonces, el que está llevando al presidente a ese error, bueno, ese señor debería dejar de pertenecer al Gobierno”.

Embed Es injustificable que personas que defienden los ideales de la libertad nos ataquen por ir en contra de la postulación del juez más cuestionado de la historia. Nuestro país necesita magistrados incorruptibles en la Corte Suprema para asegurar la seguridad jurídica. El juez Lijo… pic.twitter.com/3U3PztmHfQ — Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) August 20, 2024

La reacción de la cuenta que atribuyen a Santiago Caputo

No se le conoce la voz al asesor principal de Javier Milei, Santiago Caputo. Hombre de las redes sociales, Caputo solo se expresa públicamente a través de las mismas, pero por cuentas que conservan el anonimato.

Se le adjudica a Caputo hablar a través del usuario @John, pero no está confirmado que sea el hombre de confianza de Javier Milei. Quien muchos aseguran que no es otro que Santiago Caputo, le dijo al senador formoseño: “El gordo Paoltroni me puede chupar la pija. Que disfrute la beca porque su carrera se terminó. Espero que ese discurso principista superfluo y pelotudo venga sin siquiera una multa de conducir”, frase que sonó a amenaza de "carpetazo"

El senador formoseño le contestó por la misma vía: “Es injustificable que personas que defienden los ideales de la libertad nos ataquen por ir en contra de la postulación del juez más cuestionado de la historia. Nuestro país necesita magistrados incorruptibles en la Corte Suprema para asegurar la seguridad jurídica. El juez Lijo favoreció la absolución de Insfrán en Formosa y es un garante de impunidad. Queremos una Argentina distinta. #LijoNo”.