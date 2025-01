Senado: sin aumento, pero con "aguinaldo" de $2,5 millones en enero

En aquella sesión, el recibo de los senadores se compone de 2.500 módulos y una adicional de 1.000 por gastos de representación. A ese combo le añadieron 500 módulos extra por desarraigo, que no cobran al menos cuatro senadores residentes en la ciudad de Buenos Aires.

Los casi 2,5 millones pesos del "medio aguinaldo" surgen de los 4,9 bruto que perciben los representantes provinciales, que con los descuentos se posición en 4,5 millones de pesos en valor neto.

Se lo denomina dieta 13 porque fue agregada una dieta a las 12 que originales. El autor del proyecto fue el senador peronista -no K- Juan Carlos Romero (Salta), de los más benévolos con el oficialismo a lo largo del 2024 y con una visita reciente a la Casa de Gobierno.

Villarruel prorrogó el congelamiento

La Vicepresidenta y titular del Senado finalmente el jueves prorrogó el congelamiento de las dietas de los legisladores que venció el pasado 31 de diciembre. Lo hizo a través de un decreto luego de recibir el visto bueno del bloque libertario y el resto de los dialoguistas.

"Es mi intención que el Senado acompañe al pueblo argentino en el esfuerzo que está haciendo", dijo Villarruel en su cuenta de X, luego de evitar poner el gancho durante varias semanas para no volver a tensionar la relación los aliados.

Tenía como intención que se realizara una sesión especial para tratar el tema, pero no tuvo éxito. De hecho, hasta intentó que el congelamiento se vote en la misma sesión en la que ex senador Edgardo Kueider fue expulsado de la Cámara alta, pero el clima no acompañaba.