Se creará un fondo de asistencia a Buenos Aires para darle un aumento a la Policía

El presidente Alberto Fernández anunció en la noche de este miércoles la creación de un fondo de fortalecimiento financiero para la provincia de Buenos Aires y reclamó a los efectivos policiales que reclaman mejoras salariales que "depongan la actitud", al hablar esta noche desde la residencia de Olivos junto a funcionarios de su gobierno e intendentes del conurbano.

En la Quinta de Olivos, Alberto Fernández volvió a referise a las protestas de la Policía Bonaerense. El Presidente aseguró que entiende el reclamo de los efectivos, pero afirmó que "no todo está permitido a la hora de protestar".

"La presencia de los efectivos armados genera intranquilidad en mucha gente. A toda esa gente que querían venir a acompañarme, les doy las gracias. Confío en esa gente que cree que la democracia es el único camino", indicó Fernández.

El Presidente comentó que, en plena pandemia, "hay ciertas actividades que deben seguir adelante, más allá de un reclamo justo". "En la provincia de Buenos Aires hemos visto efectivos y retirados, que no sé a titulo de qué estaban allí. Dejan patrulleros parados y gente desamparada", agregó el jefe de Estado, en referencia a las protestas frente a la quinta residencial.

Otras consideraciones

"Los bonaerense no merecen ese tipo de protestas. Todos queremos ir resolviendo los problemas que la Argentina tiene y que aquejan a los argentinos. Pero vamos a hacerlos respetando las reglas de la democracia y la institucionalidad".

"Cuando veo en la avenida Maipú, en Olivos, tanto patrulleros parados, estoy pensando cuántos patrulleros dejaron a merced de quienes delinquen a los ciudadanos".

"Soy sensible al reclamo de esos policías, porque está claro que ha quedado atrasado sus salarios y hay que dar una respuesta. Vamos a buscar y darles una solución a la provincia de Buenos Aires, pero no vamos a aceptar que sigan con este modo de protesta. Les pido democráticamente que depongna la actituda, no es bueno verlo en esa actitud".

"Es justo el reclamo y es necesario dar una respuesta. Confiamos en que el personal de la policía de la Provincia, que nos acompañan en esta situación difícil, adviertan el esfuerzo que estamos haciendo y nos acompañen en esta epopeya de hacer un país distinto".

Fondo de fortalecimiento financiero

"Hemos dispuesto crear un fondo de fortalecimiento financiero para la provincia de Buenos Aires. Estamos tratando de reponer un equilibrio que se perdió a mediados de los 80, cuando la provincia perdió 8 puntos de coparticipación. Eso generó un problema estructural en la provincia y tenemos que hacernos cargo".

"La Ciudad de Buenos Aires en el año 46, tenía 2.900.000 de habitantes. En el último censo tenía 100 mil habitantes menos. En la provincia de Buenos Aires, en aquel entonces, tenía 4 millones y hoy 17 millones. La provincia que creció de ese modo perdió 8 puntos de coparticipación".

"Tuvimos que agudizar el ingenio para ver de dónde conseguir esos recursos. Advertimos que la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, cuando en su momento le traspasó la Policía Federal, recibió 2 puntos de la coparticipación federal. También advertimos que para cubrir los gastos de traspasar la Policía Federal, la verdad hacía falta pasar un punto. Había más de un punto excedente que la Ciudad no estaba utilizando para cubrir gastos de funcionamiento de la Policía Federal. Este tema lo he hablado con el jefe de la Ciudad de Buenos Aires para ordenarlo. Tengo la tranquilidad de que nadie puede mostrarse sorprendido por esta decisión".

"Estamos aquí para resolver el problema que empezamos a resolver el viernes pasado. El gasto per cápita de la CABA es de 17 mil pesos per cápita y en la provincia es de 6.700 pesos. Si mira los cargos en seguridad cada 100 mil habitantes, la Ciudad tiene 1063 y la provincia 563. El salario incial es de 49 mil pesos en CABA y en la provincia 37.500".

"Aspiramos a que ese punto de coparticipación que estamos cediendo podamos constituir el fondo en la provincial con el objeto de poder administrarse y derive parte de los recursos al programa de seguridad, que anunciamos el viernes pasado, ya no solo al Conurbano sino a toda la provincia y recomponer el salario de los funcionarios policiales".