Santa Fe: traumatólogo denunció agresiones de su expareja y apuntó contra los fiscales

Luego de exponer en redes a su expareja, el médico de 36 años se grabó desde la Fiscalía Regional N°1 de Santa Fe y denunció que "la Justicia no actúa"

Según publica UNO Santa Fe, la secuencia de violencia comenzó este lunes por la tarde, cuando M. E. L. se presentó en el lugar de trabajo de Sebastián Grin, lo agredió a golpes de puños y le dañó la camioneta. Luego, por la noche, fue hasta su departamento con intenciones de ocasionar destrozos pero fue detenida por la policía. La mujer intentó huir y, tras una persecuc

Por decisión del fiscal Roberto Apullán, la mujer finalmente quedó en calidad de aprehendida tras violar una orden de distancia de la casa del médico y finalmente impactar con un auto contra una heladería de la ciudad cuando se disponía a huir de la policía. El traumatólogo Grin aseguró que las situaciones de violencia continúan.

Denuncia en Fiscalía

Luego de este hecho, el médico decidió expresarse en sus redes sociales a través de un video desde la misma Fiscalía Regional N°1. Denunció: “Estoy en la Fiscalía Regional Nº1, donde el fiscal regional Nessier no me da respuestas. Dicen que la señora L. (su expareja) hizo denuncias falsas en mi contra otra vez, del día viernes, cuando nos persiguió en el auto después de la fiesta de Miss Monique, a una testigo que declaró en el Centro Territorial de Denuncia conmigo, y la fiscal Parodi la sigue defendiendo”.

“Por eso dicen que no la van a meter presa. Estoy recorriendo acá, quiero que todos se enteren, que sepan quiénes son los fiscales que están en esto. El fiscal Nessier que es el fiscal Regional, la fiscal Parodi Milagros, que es la que la defiende y tiene la causa y todavía no le hizo la denuncia por falso testimonio, ni siquiera la citaron a declarar. La fiscal del Río, que tengo pruebas que ella le escribe personalmente. El fiscal Suasnábar, que tiene mis causas y no se hace cargo”.

¿Hasta cuándo?

Por último, reflexionó: “Entonces, ¿Hasta cuándo la Justicia no va a actuar como corresponde? Si yo soy un ciudadano de ley que fui agredido físicamente, está atosigándome, hace dos meses y medio que me vienen torturándome a mensajes”.

La palabra de la abogada defensora

La abogada que defiende al médico, la doctora Celeste Roa Hertelendi, aseguró en diálogo con Sol Play que las denuncias contra Grin, que el mismo médico catalogó como “falsas” en el video, forman parte de una maniobra de M. E. L.: “La mayoría de las denuncias que hizo están desestimadas o archivadas, hay solo una o dos, que lo lleva la doctora Milagros Parodi y que están estancadas, solo cuentan con el informe médico legal”.

Además, la letrada apuntó contra la Justicia santafesina por la “falta de acción”. Advirtió que “teme por la seguridad de su cliente” ante las reacciones violenta de la expareja. “Nosotros ante cada situación denunciamos, mientras que sus denuncias son en días posteriores a las nuestras, por lo cual entendemos que es una maniobra que ella está utilizando, tratando de hacerse de un método, que es bastante común últimamente, que es la violencia de género para intentar perjudicar al doctor”, subrayó la abogada.

Además, la letrada confirmó que, a causa de las lesiones que le ocasionó M. E. L., su cliente deberá someterse a una cirugía en su rodilla, “lo que lo va a inhabilitar por siete meses. Estamos ante lesiones graves producto de lo que ocurrió el lunes a la tarde”. Y finalizó: “No encontramos respuesta alguna de la Justicia".