Santa Fe pide el hisopado a los paranaenses

En el marco del Plan Accesos Cuidados que el gobierno de la provincia de Santa Fe viene instrumentando en conjunto con el Ministerio de Salud y de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), y en virtud de haberse declarado a la ciudad de Paraná como jurisdicción con circulación comunitaria del virus Covid 19, se recuerda que las autoridades continúan con los exhaustivos controles en el ingreso al territorio desde la provincia de Entre Ríos a través del Túnel Subfluvial para quienes no están exceptuados de circular.

En este sentido, el Subsecretario de la APSV, Osvaldo Aymo, remarcó que “en el puesto de la Ruta Nacional 168 desde un primer momento aplicamos un fuerte nivel de exigencia para ingresar a la provincia, solicitando todos los requisitos de documentación y protocolo sanitario. Aún antes de que Paraná declarara la circulación comunitaria del virus nuestro personal en el puesto del Túnel ya estaba capacitado y preparado con todos los recursos necesarios para garantizar un ingreso seguro desde la vecina provincia. El requisito que se incorpora para los casos antes mencionados es el hisopado negativo”.

largas colas túnel 1.jpg En Santa Fe ya se solicita el hisopado negativo a aquellos que lleguen desde Paraná Foto UNO/Juan Manuel Hernández

En este sentido, en virtud de lo que exige el decreto 647/2020 que determina que aquellas personas que no sean residentes de la provincia de Santa Fe, provengan de zonas con circulación local de Coronavirus, no realicen actividades exceptuadas y deban ingresar a la provincia, desde anoche es exigible el hisopado o testeo de Covid 19 negativo con una antigüedad no mayor a 72 horas para ingresar al territorio santafesino.

Cabe recordar que la provincia cuenta con 27 puestos de control interprovinciales y cuatro de Accesos Cuidados en conjunto con el Ministerio de Salud, uno de ellos en el Túnel Subfluvial, que posee un módulo de control sanitario, con personal de enfermería para la atención inmediata de posibles pacientes con Covid-19 que fueran detectados en ese acceso al territorio santafesino y personal de la Policía de Seguridad Vial capacitado para realizar los tests de anosmia en los casos en que fuera necesario lo cual hace mucho más ágil y efectivos los controles.

Protocolo de actuación

El protocolo de actuación para los puestos sanitarios indica que se debe detener el vehículo, se explica al conductor que se están realizando controles en el marco de la pandemia COVID-19, se le formula verbalmente la pregunta de su estado general de salud y si estuvo enfermo en los últimos 14 días.

Asimismo, se realiza la toma de temperatura corporal, el testeo del olfato, la verificación del respectivo permiso de circulación, se efectúa el registro de origen y destino del usuario, y se solicita la exhibición de licencia y documentación inherente al vehículo.

En caso de detectarse síntomas compatibles con el COVID-19, se activa el protocolo respectivo dándose aviso a los agentes de salud que corresponden al puesto, al sistema de salud, y a las autoridades del organismo.

Las actividades exceptuadas que no requieren la presentación del hisopado negativo con 72 horas de antelación a la fecha son:

+ Transporte (automotor de cargas y pasajeros, aerocomercial, fluvial y ferroviario)

+ Personal de salud

+ Personal especializado de mano de obra única (ingenieros, técnicos, entre otros)

+ Casos especiales inherentes a la salud personal

+ Personal de seguridad – Fuerzas federales

+ Minería

En el caso de personas vinculadas a estas tareas serán sometidos a test análogos, realizados por el personal sanitario responsable. Además deberán contar con la Declaración Jurada de Salud, realizada desde la aplicación (Covid19 Provincia de Santa Fe) o la página web provincial (santafe.gob.ar/coronavirus).