Sandra Pettovello: sacerdotes le piden la renuncia

A través de un comunicado que también firman Luis María Alman Bornes, copresidente del Movimiento por los Derechos Humanos, el militante de barrios populares Ayrton Blanco y el hermano franciscano Nicolás Aguilar, informaron que "por ahora" levantan la huelga de hambre que habían anunciado para el próximo 4 de junio en protesta contra la falta de reparto de alimentos que se encontraban almacenados en dos depósitos de la cartera, mientras crece la demanda de personas sin sustento.

Esto se debe a que, luego de una investigación y un fallo judicial en contra, el jueves el Gobierno anunció que iniciaría un operativo de distribución de la mercadería con próximo vencimiento, a través del Ejército. "Seguimos en alerta, exigiendo que el gobierno no solo reparta los alimentos cercanos a su fecha de vencimiento, sino también los otros, y que se comprometa con transparencia e idoneidad públicas, de modo fehaciente y eficaz, destinando políticas y recursos a la emergencia alimentaria por él mismo causada", dice el texto. Y piden la renuncia de Pettovello.

También Rafael Klejzer, miembro de la organización La Dignidad y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) reclamó el apartamiento de la titular de Capital Humano, quien, aseguró, "odia a los pobres". Y negó las acusaciones de la gestión libertaria por supuestos comedores de organizaciones sociales que no funcionan o no existen, pero recibían asistencia del Gobierno.

Klejzer señaló que a pesar de la denuncia de los sectores sociales, el Gobierno desestimó el tema, luego dijo que apelaría el fallo judicial, y finalmente tomó la decisión de repartir los alimentos y despedir a un funcionario a cargo. "Llevaron al extremo todo cuando les decíamos que entreguen la mercadería. Y el fusible de Pablo de la Torre. Lo usaron porque es Pettovello la que se tiene que ir. El objetivo nuestro es que repartan el alimento y después discutimos cómo paramos el ajuste terrible de este Gobierno", afirmó a AM 750.

En la conferencia de prensa de este viernes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó a Sandra Pettovello en su cargo. "El presidente está al tanto y apoya cada movimiento de la ministra", aseguró.

"Claramente la ministra Pettovello no solo no está en discusión para Milei, sino que el presidente no deja de ponerla en valor", en medio del escándalo y en un contexto por el cual, en seis meses, la pobreza pasó del 40 al 60%.