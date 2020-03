Salud: Diputados con subsidio del 100 mil pesos para ayudas

Luego de una reunión entre legisladores y el ministro de Salud Ginés González García, se dispuso que cada diputado recibirá un subsidio de $100 mil que sólo podrá ser utilizado para donar a instituciones sociales en el marco de la crisis generada por el coronavirus en Argentina.

Los jefes de bloque del oficialismo y de la oposición se reunieron con García en el Salón de Honor. En este encuentro se dispuso el otorgamiento de manera "excepcional" de un subsidio por 100 mil pesos a cada diputado para que conforme a su criterio, y con la debida justificación, proponga la donación de esos fondos a centros de asistencia o de salud, comedores infantiles u otras entidades de la sociedad civil que estén exclusivamente involucradas en mitigar los efectos de la pandemia.

"Otórguese de manera excepcional y por única vez un subsidio por cada uno de los Señores Legisladores por la suma de Pesos Cien Mil ($100.000) que sólo deberá ser utilizado para evitar la propagación del coronavirus (COVID19), brindar asistencia a las zonas más vulnerables del territorio nacional y/o asistir a grupos de riesgo o entidades de la sociedad civil que trabajen con personas afectadas por la pandemia", establece el documento en el que se oficializó la decisión.

Se trata de una partida de subsidios que ya está contemplada en el presupuesto anual de la Cámara y suele distribuirse a lo largo del año según lo soliciten los legisladores, pero ante la emergencia sanitaria se decidió ponerlo a disposición sólo para entidades vinculadas a combatir el coronavirus.

Al Malbrán

Los integrantes del interbloque de diputados de Cambiemos destinarán los subsidios por 11,6 millones de pesos para destinarlos al Instituto Malbrán, donde se realizan los test del coronavirus.

Según se supo, la decisión se tomó este miércoles por la mañana (y ya fue comunicada a Sergio Massa) tras la polémica que se originó con la noticia de que cada diputado recibiría 100 mil pesos en subsidios (una cifra que el año pasado era de 70 mil y fue actualizada).

Desde la oposición dijeron a este medio que la noticia fue malinterpretada, pero que se trata de partidas que los diputados siempre tienen disponibles para destinar a entidades benéficas (y que se otorgan bajo controles estrictos) y que en este caso se decidió que sean entregadas exclusivamente a instituciones que participen del combate a la pandemia.

Ante las críticas que surgieron en las redes sociales, los 116 diputados de Cambiemos decidieron que el dinero que le corresponde sea destinado al Instituto Malbrán, según confirmó el vicepresidente de la Cámara baja, Álvaro González.

El diputado del PRO explicó que el Malbrán tendrá la potestad de destinar parte de esos fondos para alguno de los institutos en los que se descentralizarán los test del coronavirus.

Casaretto: "A Salud"

“El subsidio de $ 100 mil se distribuirá de acuerdo a la prioridad que disponga el Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos”, informó el diputado nacional Marcelo Casaretto.

En el día de ayer el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Sergio Massa firmó la Resolución 611/20 por la que dispuso una serie de medidas preventivas para el personal. Además dispuso que los subsidios que anualmente entregaba la Cámara con destinos varios, en esta oportunidad se destinen exclusivamente a organizaciones que trabajen en la emergencia de Coronavirus, con cargo de rendición del destino. "En el día de la fecha me comuniqué con la Ministra de Salud de la Provincia Sonia Velázquez para que me indique el destino más apropiado para reforzar las partidas de Hospitales o Centros de Salud y sus cooperadoras. Estos recursos no son demasiado importantes, pero pueden ayudar a reforzar la acción del Estado en lugares sensibles. La misma asignación tienen todos los Diputados, sean del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Izquierda Unida o partidos provinciales", señaló el legislador entrerriano.

El artículo 11° de la Resolución establece lo siguiente: “Artículo 11°.- Otórgase de manera excepcional y por única vez un subsidio por cada uno de los Señores Legisladores por la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000) que sólo deberá ser utilizado para evitar la propagación del Coronavirus (COVID-19) , brindar asistencia a las zonas más vulnerables del territorio nacional y/o asistir a grupos de riesgo o entidades de la sociedad civil que trabajen con personas afectadas por la pandemia”.