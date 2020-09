Salud: diputados nacionales piden autorizar el ibuprofeno

“En situaciones sanitarias emergentes como la actual pandemia, es menester instrumentar recursos normativos diligentes que permitan la utilización de recursos terapéuticos con principios activos aún en vías de registro ante la autoridad sanitaria –ANMAT- sea por tratarse de nuevos principios activos, como es la utilización de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 cuya donación fue regulada oportunamente por la Ley 27554”, señaló Del Cerro.

Polémica y posturas enfrentadas

La postura de los legisladores nacionales de Juntos por el Cambio, entre la que se encuentra la entrerriana Gabriela Lena, no es compartida por el Ministerio de Salud de Entre Ríos, que informó que no autorizará el medicamento, ya que el Anmat, aún no convalidó su uso.

Los legisladores explicaron que “la indicación de uso compasivo de medicamentos está dirigida a casos particulares e individuales, por falta de tratamiento de probada eficacia, falta de respuesta a tratamientos aprobados ú otras causas, ello aplica en esta grave situación de pandemia, que no tiene tratamiento específico porque los tiempos que requiere la demostración científica de un medicamento apropiado supera ampliamente la diseminación de la enfermedad”.

La iniciativa prevé que la vigencia de lo dispuesto se extenderá mientras dure la emergencia sanitaria y epidemiológica o hasta que el producto se encuentre aprobado y autorizado para uso comercial en el territorio nacional por la ANMAT, o hasta que la evaluación del plan de tratamiento por parte de la autoridad de aplicación lo indique.

El Comité Externo, designado por el Ministerio de Salud, evaluará periódicamente los avances aportados por el grupo de profesionales que conduzca la indicación del mencionado plan.

“Es necesario dar un marco legal a nivel nacional para la aplicación ampliada y transitoria del tratamiento que proponemos, durante la emergencia sanitaria para la recuperación de pacientes diagnosticados”, remarcó Del Cerro.

Acompañan esta iniciativa los diputados de Juntos por el Cambio Mario Negri, Gabriela Lena, Miguel Nanni, José Riccardo, Carmen Polledo, Gerardo Cipolini, Jorge Enríquez, Alberto Asseff, Federico Zamarbide Aída Ayala, Estela Regidor, Gabriela Burgos, Lidia Ascárate, Jorge Rizzotti y Hernán Berisso.