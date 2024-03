Romina Uhrig y Walter Festa, imputados por lavado de dinero

Imputaron por lavado de dinero al ex intendente Walter Festa y a Romina Uhrig, la ex participante de Gran Hermano

La fiscal federal Mariela Labozzetta imputó al ex intendente de Moreno, Walter Festa, y a su ex mujer Romina Uhrig, la ex diputada conocida por su participación en Gran Hermano, por el delito de lavado de dinero, por operaciones inmobiliarias en la provincia de Buenos y en Salta.