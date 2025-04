Ricardo Lorenzetti: "Yo nunca aceptaría ser designado por decreto"

Ushuaia declaró persona no grata a Milei y excombatientes lo denunciaron por traición

“Lo primero que corresponde es dar tranquilidad a la población. La Corte es una institución que va más allá de las personas que la integramos. Estamos funcionando correctamente, se dictan sentencias, vamos a seguir haciéndolo más allá de todas las opiniones”, introdujo Lorenzetti ante la consulta de Eduardo Feinmann en radio Mitre.

Y desarrolló: “Creo que más allá de las discusiones que puedan haber, lo cierto es que funcionan las instituciones. El Senado opinó y eso es respetable. Si uno analiza lo que se discutió ayer, se habló más del decreto que de los candidatos. Si uno suprime mentalmente el decreto, la situación de los candidatos hubiera sido distinta”.

Rechazo del Senado a los pliegos

Ayer, el Senado rechazó los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, elegidos por el Presidente para integrar la Corte Suprema de Justicia en un contexto especial. Ante la demora del Congreso para debatir la cuestión, el presidente Javier Milei había decidido nombrar en “comisión” a ambos candidatos durante el receso de verano, cuando el parlamento se encuentra cerrado. García-Mansilla juró en la Corte, Lijo no. Ahora, luego de que el Senado haya discutido la cuestión de acuerdo al procedimiento previsto en la Constitución Nacional y rechazado el pliego, García-Mansilla quedó en una posición incómoda.

Manuel García Mansilla Ariel Lijo Corte Suprema de Justicia 3.jpg

“¿Debe renunciar?”, preguntó a Feinmman.

“Yo no puedo opinar porque son temas jurídicos. El doctor García-Mansilla es una persona honorable, está trabajando con nosotros y él es el que va a pensar sobre esto, es una decisión personal que él estará evaluando. La Corte no tiene ningún tema judicial para opinar y nosotros no damos opiniones de temas controvertidos por radio, nosotros tenemos que ver si hay un expediente y ahí opinamos”, contestó Lorenzetti.

“¿Pero usted qué hubiera hecho?”, insistió Feinmann.

“Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”, contestó Lorenzetti.

En otro tramo del reportaje, Lorenzetti marcó diferencias con respecto al proceso que atravesó el tribunal a fines de 2015, cuando Mauricio Macri designó en comisión a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. “La Corte lo discutió interinamente y no dimos una opinión jurídica, le sugerimos al Presidente que lo mejor era seguir el procedimiento institucional porque sino el Senado iba a oponerse lógicamente; la Corte ha dicho en numerosas oportunidades que la designación de jueces es una decisión del Senado”, recordó el cortesano.

Mientras define su futuro, García-Mansilla no podrá firmar más fallos en la Corte Suprema. El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, le ordenó que por tres meses se abstenga de participar de votaciones del máximo tribunal. La resolución alcanza además al resto de los integrantes del cuerpo, que deberán evitar que el catedrático entienda en los casos.