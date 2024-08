Represores: Lourdes Arrieta y Lilia Lemoine se trenzaron por la visita a Ezeiza

Allí aclara que todo se inició con un grupo de WhatsApp que se creó en febrero y se llamó “Comida informal con el Padre Javier…”, en referencia a Javier Olivera Ravasi, un sacerdote al que se sindica como organizador de la vista a Ezeiza del grupo de diputados libertarios. Es hijo del mayor Jorge Antonio Olivera, quien cumple prisión domiciliaria por participación en delitos de lesa humanidad. Tras el escándalo, el obispado de Zárate-Campana no le renovó el permiso para desarrollar actividades pastorales en esa jurisdicción.

Embed Él me responde “esperemos que no se filtren, que los k cometieron un error en la presentación y que no había chance de destitución pero que no diga nada".

Yo le insisto en la necesidad que se apruebe un comunicado. pic.twitter.com/jQ5MracpBd — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 25, 2024

Para más datos, Lourdes Arrieta cuenta en su cuenta de X que el grupo de WhatsApp tenía como foto de perfil la del libro “El Pacto”, en clara referencia a la finalidad que a continuación la diputada cuenta.

La diputada fue agregada al grupo el 23 de febrero. “Entré porque en ese grupo ya estaban muchos de mis colegas que hoy fingen demencia: (Lilia) Lemoine, (María Celeste) Ponce, (María Emilia Emilia) Orozco, (Nicolás) Mayoraz, (Santiago) Santorio, (Beltrán) Benedit, (Alida) Ferreyra y (María Fernanda) Araujo”. En el listado que postea la diputada, aparecen también los diputados Guillermo Montenegro, Carlos Zapata y Gerardo Huesen.

Cuenta Arrieta que ese grupo fue convocado a una “reunión reservada por tema proyecto milit (SIC) y se enumeran los confirmados diputados y los abogados Ricardo Saint Jean, Laura Olea, el ex juez de la Casación destituido por supuestos cobros de coimas y vinculado a agentes de la SIDE, Eduardo Riggi”.

La reunión se realiza el jueves 14 de marzo a las 19.30 en Montevideo 871, CABA.

Cuenta Arrieta que “Olea envía dos proyectos de ley, que estos abogados le habían alcanzado a Torello (no se aclara si es el exdiputado Pablo, o su hermano, el exsenador José) con el fin de regular el plazo razonable de los procesos y modificar la Ley de Ejecución Penal, el Código Penal y Procesal Penal, y un decreto reglamentario para incluir causas de lesa humanidad.

Embed NO MÁS IMPUNIDAD

Como dijo el Pte @JMilei, es hora de que se sepa la verdad sobre quién autorizó y cuál era el verdadero motivo de la visita a los Genocidas. Además de contarles el papel que jugó el padre Ravasi y sus links con diputados, abogados y jueces. Abro hilo — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 25, 2024

“Luego Ravasi agrega a dos especialistas en el tema: el Dr Frola y el Dr Munilla; y agrega que el proyecto tiene como finalidad obligar a los jueces a conceder la prisión domiciliaria manifestando “los que están en cárceles irían a domicilio y muchos obtendrían la libertad”, cuenta la diputada de LLA, que a continuación involucra a la ministra de Seguridad.

Es cuando señala que “el 11 de marzo informa: ‘Cambio de tema. El dip. Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich para quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar a los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo//Ezeiza/Marcos Paz, se les facilite el ingreso sin inconvenientes. Ya está hablado. Quienes quieran ir por favor coordinar por privado con Beltrán para coordinar…”.

A continuación, Lourdes Arrieta suma un posteo del siguiente comentario del padre Javier Ravasi: “Buenos días. Solo para que vean cómo actúan los zurdos: luego de la llegada de LLA al poder y como una represalia indirecta, desde la Corte (Lorenzetti sobre todo) están revocando una tras otra todas las prisiones domiciliarias que habían otorgado los tribunales inferiores para, de ese modo, seguir con la típica dialéctica marxista. En cárcel-cárcel hay unos 120 ancianos. En la casa casi 800 todos mayores de edad y con problemas de salud propios de esa franja etaria. El resto murió. De allí la necesidad de esta reunión”.

Lourdes Arrieta 2.jpg

Arrieta añade a continuación que el diputado Santiago Santurio es agregado por Ravasi al grupo, con la aclaración de que “este chat es reservado”. Benedit interviene y recuerda que el viernes es la visita al penal y que los esperan. “Confirmar también para organizarnos”, agrega.

“Otro de los integrantes del grupo, Gerardo Huesen, es agregado el 13 de marzo de 2024 por el padre Ravasi y recuerda que al día siguiente sería la comida de este grupo”, comenta la diputada mendocina, para señalar luego que ingresó a continuación Emilia Orozco, presentada por Ravasi, y se agrega a las invitadas a la comida. Benedit solicita luego los DNI a los diputados para el ingreso al penal. Y suma Arrieta: “El Dr. Enrique Munilla agrega un documento en .dox denominado ‘Causas escandalosas’, a lo cual Lilia Lemoine interviene con un emoji del pulgar, demostrando que estaba al tanto de todo lo que ocurría en ese grupo”.

Lourdes Arrieta Chats genocidas 3.jpg

Según el chat detallado por Lourdes Arrieta, Benedit comenta entonces que acaba de tener “una muy buena charla con Fernando Martínez, el director del SPF (Servicio Penitenciario Federal). Asumió hace dos días y me causó muy buena impresión, nos facilitará el acceso a los penales el viernes. Confirmamos asistencia…”. Ese mismo día el diputado Alberto Arancibia, también de LLA, es agregado al grupo.

“Finalmente, llegamos al día de la primera comida previa a la primera visita a los penales. Como el timbre no funcionaba, iban llegando: 1. .Laura Olea 2. Ricardo Saint Jean 3. Alida Ferreyra 4. María Emilia Orozco 5. Santiago Santurio 6. Guillermo Montenegro, detalla Arrieta, quien aclara que como ella no asistió, no tiene mayores detalles de lo allí acontecido, solo lo que se escribió en el grupo. “Pero seguramente mis colegas van a aportar todos los datos necesarios para ayudar al presidente en la investigación”.

Lourdes Arrieta Chats genocidas 2.jpg

Y agrega que luego de la reunión, Ravasi envió una minuta de la misma, donde brindó instrucciones concretas para lo operativo, y agrega: “El beneficio de este plazo razonable no sería solo para los militares, ayer lo vimos claramente también ara muchos legisladores, políticos, empresarios, etc, que durante las últimas dos décadas se han visto envueltos en actividades non sanctas. Es decir, sea como fuere es un win-win (todos terminaríamos ganando si se da). En lo operativo según quedamos el diputado Beltrán Benedit y la diputada Alida Ferreyra se comprometieron a ver la posibilidad de llegar con este planteo a Javier Milei para presentarle junto quizás con el Dr Saint Jean que conoce el tecnicismo el proyecto. Como siempre pedimos reserva de todo. Dios los bendiga”. Y remata Lourdes Arrieta: “Esto es parte de lo que quieren ocultar para que el presidente Milei no se entere que hablaban en su nombre”.

La diputada libertaria agrega que su colega Ponce puso un pulgar en alto, manifestándose así supuestamente de acuerdo con la iniciativa.

El extenso hilo de la diputada continúa con la propuesta de Benedit de “dividir tareas y accionar en distintos frentes, y propone enviar gente a entrevistarse con la Dra. Agustina Díaz Cordero, integrante del Consejo de la Magistratura y jueza de familia de la Ciudad”. Y concluye señalando que “Eduardo Rigi comenta contra Lorenzetti y lo sindica como enemigo de las FFAA, agregando peligrosa jugada de Lorenzetti. Este chat muestra claramente otra agenda que no es la del presidente Milei…”.

Lourdes Arrieta Chats genocidas 1.jpg

El chat concluye con este aporte de uno de los participantes: “Lijo cortesano, Rafecas procurador general, UN LUJO doctor! Los dos son ‘socios’ del Estudio Lijo”.

La diputada finaliza poniendo “todo el material a disposición de los periodistas que quieran investigar el suceso; como yo ya lo hice y seguiré haciendo en la Justicia”. Y anticipa que además seguirá “denunciando públicamente todas las pruebas que tengo en mi poder hasta que el Congreso constituya una comisión investigadora para determinar las responsabilidades de quienes visitamos la cárcel de Ezeiza, como fines reales y el origen de grupos ocultos de poder”.

La estocada de Lilia Lemoine: “¿Viste que sí sabías adónde ibas?”

Luego de que la diputada libertaria revelara detalles de la trama que antecedió la visita al penal de Ezeiza, su compañera de bloque le salió al cruce. También volvió a criticar duro a la vicepresidenta. Por estos días, una de las figuras legislativas de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, tiene a dos integrantes de ese espacio en la mira: Victoria Villarruel y Lourdes Arrieta.

A su todavía compañera de bloque (el martes buscarán expulsarla) llegó a llamarla “desequilibrada”, y luego de que este domingo publicara una serie de chats en los que cuenta la organización de la visita de diputados a Ezeiza -y suma a Lemoine como las que a priori sabían de la organización de un grupo de chat porque lo integraba-, la atendió en las redes sociales. “¿Viste que sí sabías adónde ibas?”, le retrucó. Y agregó: “Tu abogado, el mismo que le armó la causa a (Gerardo) Milman, se mata de risa por lo bajo”.

Lourde Arrieta Lilia lemoine represores Ezeiza genocidas chats.jpg

“Fuiste 100% funcional al kirchnerismo”, agregó, para rematar así: “Tonta y mala. Quilombera es LO DE MENOS, porque tu finalidad es hacer mierda gente”.

Y sobre su participación en el grupo, Lemoine sostuvo que siempre dijo que sabía del mismo. “Lo dije EN TELEVISIÓN. Pero no me involucré. No es una causa mía. Tampoco es algo ilegal, como los kirchneristas lo venden… que gente retorcida. Les funcionó este accionar contra Cambiemos…”.

Pero también volvió a emprenderla contra la vicepresidente, recordando que su imagen “depende 100% de su relación con Milei; eso es lo que Villarruel se está olvidando”.

“Veamos cómo está su imagen en 6 meses sin una selfie y haciendo amistad con el enemigo”, advirtió, comparando a la titular del Senado con su par de la Cámara de Diputados. Lemoine planteó que Martín Menem “tiene 100 kirchneristas y 50 zurdos en frente, nunca se alió con ellos”.

Embed Seguimos sorprendidos por como se lavó las manos Victoria. https://t.co/JiSKwX4cpr — Lilia Lemoine (@lilialemoine) August 25, 2024

Y luego Lemoine unió los dos temas con este tuit: "Seguimos sorprendidos por como se lavó las manos Victoria", metiéndose en la interna entre la vicepresidente Victoria Villarruel y el presidente Javier Milei.