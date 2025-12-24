Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Quini 6: los pozos más importantes quedaron vacantes en la previa de Navidad

El Quini 6 tuvo este miércoles un nuevo sorteo en la previa de Navidad y en un horario más temprano de lo habitual. Los pozos más importantes, sin ganadores.

24 de diciembre 2025 · 19:27hs
El Quini 6 tuvo este miércoles un nuevo sorteo en la previa de Navidad y en un horario más temprano de lo habitual. En las modalidades más importantes no hubo ganadores, por lo que los pozos se acumularon para el próximo sorteo que será el domingo con un acumulado de 7.900 millones de pesos.

En tanto, en el sorteo de Siempre Sale hubo 22 ganadores con cinco aciertos, por lo que cada uno cobrará uno poco más de 12 millones de pesos, siendo uno de la provincia de Entre Ríos.

Los números del Quini 6

En el sorteo Tradicional salieron el 08 - 10 - 25 - 33 - 35 - 42, sin que se registren ganadores por lo que para el próximo domingo se acumulan $3.639.540.681.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 14 - 22 - 29 - 33 - 40 - 42. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $901.386.974.

En lo que respecta a La Revancha salieron las bolillas del 08 - 15 - 31 - 34 - 35 - 42. El pozo quedó vacante, por lo tanto, el domingo se sortearán $1.840.204.602.

En el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 06 - 13 - 24 - 30 - 31 - 43. Hubo 22 ganadores y cada uno se lleva $12.237.875,80.

Por último, en el Pozo Extra, hubo 194 ganadores y cada uno percibirá $670.103,09.

Quini 6 Navidad Ganadores
