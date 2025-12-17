Quini 6: la boleta ganadora del Siempre Sale se vendió en Paraná

En el sorteo que se realizó en la noche de este miércoles, ningún apostador se adjudicó los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo ocho ganadores (uno de Entre Ríos) y cada uno se hizo acreedor de $33.825.270,94. La boleta ganadora fue vendida en la agencia Nº 760 de Paraná.
Todos los sorteos del Quini 6
En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 12-36-45-32-17-14. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $3.184.649.906.
En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 30-00-18-31-25-45. Tampoco hubo ganadores aquí y el próximo sorteo habrá en juego $650.000.000.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 20-38-03-25-29-19. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $1.061.677.673.
Por último, en el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 14-39-08-35-32-31. Hubo ocho ganadores y cada uno se lleva $33.825.270,94. Uno de los afortunados es de Entre Ríos.