Por la inflación, la oposición salió a criticar a Massa

Uno de los primeros en salir a criticar el promedio de inflación fue Horacio Rodríguez Larreta , jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio: " La inflación es mucho más que números y porcentajes, es la angustia que te da ver que la plata no te alcanza y no podés a llegar a fin de mes".

"Vamos a trabajar para cambiar juntos esta realidad. Por eso, mañana voy a presentarles propuestas concretas, que preparamos con nuestro equipo económico, para poner en marcha desde el 10 de diciembre y podamos vivir más tranquilos", agregó Larreta, que utilizó un octógono negro para referirse al promedio anual de 115,6% de inflación.

Mientras que en el resto de Latinoamérica la inflación es menor del 15% anual, este gobierno ya nos llevó a un 115,6% en el último año.… pic.twitter.com/phAvdC5c2Q — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 13, 2023

"Ministro de Economía Sergio Massa: escuche a la gente en lugar de querer tapar la realidad. Dedíquese a combatir la inflación, que ya es del 115,6 % en el último año. Deje de hacer campaña sucia", señaló Patricia Bullrich, precandidata presidencial de Juntos por el Cambio.

A su vez, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, lanzó: "¿Va a explicar Sergio Massa cómo piensa solucionar esta inflación asfixiante? ¡Si es uno de los grandes responsables de este desastre! Aprovechan cada día que pasa para seguir llevando al pueblo argentino a la ruina y, encima, pretenden que los voten. En diciembre le ponemos fin".

También lanzó sus críticas el precandidato presidencial Javier Milei, que llamó "Rey de la casta" al ministro de Economía: "Un país que en dos años tiene una inflación del 100% se lo considera hiperinflacionario. si uno mira la tendencia mes a mes desde 1991 de la inflación de 12 meses, puede observar un gráfico con forma de U, cuya parte creciente se inicia con la llegado del kirchnerismo".

Embed ¿Va a explicar @SergioMassa cómo piensa solucionar esta inflación asfixiante? ¡Si es uno de los grandes responsables de este desastre! Aprovechan cada día que pasa para seguir llevando al pueblo argentino a la ruina y, encima, pretenden que los voten. En diciembre le ponemos fin. https://t.co/Juv4CWR2kT — Gerardo Morales (@GerardoMorales) July 13, 2023

"Parte del relato es decir que la inflación baja", remarcó el precandidato a vicepresidente Florencio Randazzo, que comparte fórmula con el cordobés Juan Schiaretti.

Embed Parte del relato es decir que la inflación baja pic.twitter.com/aP89YkDanY — Florencio Randazzo (@RandazzoF) July 13, 2023

Uno de los opositores más gráficos fue el diputado y precandidato a gobernador bonaerense, Diego Santilli, que ilustró la definición de un diccionario de la palabra fracaso con un dibujo de Sergio Massa y el mandatario de Buenos Aires, Axel Kicillof. "Esta es la consecuencia de un gobierno cuyo único objetivo era llegar al poder y se demostró totalmente incapaz de mejorarle la vida a los argentinos", dijo Santilli.

El radical Maximiliano Abad, remarcó: "La inflación de junio fue del 6% y acumula un 115% interanual. Los argentinos nos seguimos hundiendo cada vez más".

Por otro lado, el ex ministro de Economía y precandidato radical a Jefe de gobierno porteño, Martín Lousteau, disparó: "No hay soluciones mágicas. La inflación del mes de junio fue de 6% y quienes son responsables de estos números, muchos de ellos ahora concentrados en sus propias campañas electorales, siguen sin brindar respuestas".

A su vez, el liberal y precandidato a jefe de gobierno porteño, Ramiro Marra, también se sumó a las críticas: "¿Realmente festejan una inflación del 6%? Es una locura, arrastramos una inflación interanual del 115%, no hay ninguna variable económico que de bien. Esta cifra no es para festejar, es para mostrarnos la urgencia de cambiar de rumbo. Ya no tenemos margen para fallar".

Luis Petri, precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, evocó al "Plan Platita": "La inflación fue del 6% y acumuló 115,6% en los últimos doce meses. El principal problema de los argentinos sin resolver y quien lo debe hacer esta en campaña, con un nuevo 'Plan Platita', prometiendo bajar la inflación si gana las elecciones". (Clarín)