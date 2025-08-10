Por la crisis, el 60% de los asegurados cambió la póliza por una más económica.

Desde Adeaa informaron que el seguro no solo depende del valor del vehículo y que por la crisis el 60% de los asegurados optó pólizas más baratas.

El precio de las pólizas de seguro no deja de aumentar, una situación que generó incertidumbre en los conductores. Así lo aseguró el director ejecutivo de la Asociación de Aseguradores Argentinos (Adeaa), Daniel Salazar, quien explicó que el costo del seguro no solo depende del valor del vehículo, sino también de otros factores que se encarecieron notablemente.

Salazar mencionó tres factores principales que impulsaron el aumento de las primas: el incremento de los robos, que obligan a las aseguradoras a cubrir más siniestros; el aumento de la litigiosidad y el monto de las indemnizaciones en casos de responsabilidad civil.

Además, la dificultad para conseguir repuestos, cuyos precios subieron más que los de los autos 0km. “Con la prima, con el precio del seguro, lo que se hace es un fondo para pagar siniestros”, detalló Salazar en diálogo con Radio Rivadavia.

Y agregó: “Si a mí me roban un auto de 1.000.000, voy a pagar un millón de pesos como asegurador. Si roban un auto de 10 millones, pagaré 10 millones y así sucesivamente. Ahora, en los casos de responsabilidad civil, cuanto más aumenta la litigiosidad y cuanto más aumentan las sentencias de los casos de responsabilidad civil, tengo que aumentar el seguro”.

En medio de esta situación, el sector de seguros se enfrentó a un panorama complejo. El director ejecutivo de la Adeaa confirmó que dos compañías importantes, Orbis y La Nueva, atraviesan por una situación crítica. Mientras la primera se encuentra en “etapa de autoliquidación”, la segunda está “en la situación de inhibición y prohibición de emitir pólizas”.

El especialista aclaró que esta crisis particular está ligada a un mercado en retroceso, como el de los taxis y los remises, y no a una crisis generalizada en todo el sector.

Por último, para hacer frente al aumento de las primas, entre el 50% y 60% de los asegurados optó por contratar coberturas más económicas para reducir costos. Al respecto, Salazar expresó que es “notable la baja de la gente que tenía seguros más altos” y que ahora eligen pólizas más limitadas.