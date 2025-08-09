Uno Entre Rios | El País | Cristina Fernández

Cristina Fernández le respondió a Javier Milei: "Te van a sacar con chaleco de fuerza"

La ex presidenta Cristina Fernández le respondió en su cuenta de X a la cadena nacional que el viernes realizó el jefe de Estado, Javier Milei.

9 de agosto 2025 · 17:15hs
Cristina Fernández utilizó su cuenta de X par responderle a Javier Milei, horas después de la cadena nacional. 

La ex presidenta Cristina Fernández volvió a la carga contra el presidente Javier Milei y consideró que lo sacarán de la Casa Rosada “con un chaleco de fuerza”. La ex mandataria Cristina Fernández se manifestó en su cuenta oficial de X: “Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada”.

Las expresiones de Cristina Fernández

Y agregó: “Porque la verdad… tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale… ¿En serio…?”, agregó.

En esa línea, le pidió al libertario que deje “de mentir con la cantinela” esa de que en el Gobierno “no hay emisión monetaria” y siguió: “Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar”.

A lo que agregó: “Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes??? ¿Con chupetines? No… Con emisión de dinero. ¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre, Milei… Los que tienen su mejor representante en tu Ministro de Economía”, resaltó.

Para finalizar, la ex mandataria sintentizó: “P/D 2: Y además… y muy humildemente, Milei… mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas”.

