Pescaron dorados y no los devolvieron

Dos pescadores deportivos posando con tres dorados causaron verdadera indignación, en un momento en el que los amantes del río esperaban con ansias el regreso a la actividad. Uno de ellos sería, además un conocido emprendedor gastronómico de Corrientes y exhibe sonriente un dorado fuera de medida.

De acuerdo a las disposiciones de la Dirección de Recursos Naturales, la pesca debe ser estrictamente con devolución, para protección de la fauna de río, detalla Radio Dos.

En tanto la pesca de subsistencia permite matar una lista determinada de ejemplares excepto dorados y surubíes.

dorados.jpg

La revista especializada en aire libre y aventura Weekend publicó un duro artículo en el que plantea con preocupacion la situación del río Paraná. "A la habilitación de pesca deportiva y comercial en Corrientes, se suma también la depredación paraguaya del río Paraná. Un negocio que mueve millones de dólares y que parece imparable", indica el artículo de Julio Pollero.

"No alcanza con que en 2020 el río Paraná haya sufrido una de las peores bajantes históricas, con que los pescadores furtivos lo depreden y continúen depredando, con que los frigoríficos sigan adelante con su gris negocio, con que Itaipú haya disminuido el caudal de erogación de agua y con que, justamente, Corrientes haya habilitado la pesca deportiva y comercial con el río en bajante (...) A todo esto que ya parecía demasiado se suma una brutal depredación de embarcaciones paraguayas frente a las costas de Ituzaingó, Corrientes, aguas abajo de la represa de Yacyretá, frente a la vista de todos los argentinos que nada pueden hacer porque son aguas jurisdiccionales. Mallones y espineles no respetan medidas ni especies, y para Paraguay esa cuestión parece no tener importancia a juzgar por las imágenes, donde se ven varias lanchas extrayendo distintas especies del río, especialmente dorados y surubíes, a plena luz del día y a la vista de todos, sin que ninguna autoridad competente intervenga".