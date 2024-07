Pedro Brieger pidió disculpas por "actitudes inapropiadas"

“Quiero decirles que escuché el mensaje de Periodistas Argentinas y rápidamente les hice saber mi deseo de hacer públicas las disculpas. Por eso, en primer lugar, quiero pedir perdón. Sé que lastimé a mucha gente. Pido disculpas a cada una de ellas por mis actitudes inapropiadas. Me hago cargo, me arrepiento y hago públicas mis disculpas”, comenzó el periodista especializado en política internacional, en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

Además, el exdirector de la agencia Noticias de América Latina y el Caribe (Nodal), de donde fue desvinculado el pasado 4 de julio tras la difusión de las denuncias, aseguró que hace un tiempo se sometió a un tratamiento teraupético "prolongado" para prevenir "conductas que no eran respetuosas".

“Hace muchos años hubo un quiebre en mi vida y dejé de tener conductas que no eran respetuosas. Gracias a un acompañamiento terapéutico prolongado lo pude superar y hoy soy otra persona. La que describen existió, pero hace mucho tiempo que no existe más. Por este motivo, quienes hoy trabajan conmigo en diversos ámbitos se asombraron al enterarse de actos impropios de mi parte en tiempos pasados”, afirmó Brieger, quien se puso a disposición de Periodistas Argentinas para “intentar ayudar de la manera que lo consideren conveniente con el objetivo de que esta clase de actos no se produzcan más".

Por último, esbozó una reflexión sobre los pactos de silencio machistas: “Creo que mi testimonio puede servir para romper los pactos que existen entre hombres para tapar nuestras conductas, dentro y fuera del periodismo. Estoy dispuesto a colaborar para que así sea. Pido perdón a quienes ofendí y afecté”, concluyó.

Embed Quiero decirles que escuché el mensaje de @PeriodistasdArg y rápidamente les hice saber mi intención de hacer publicas las disculpas…. pic.twitter.com/AHP2SWKvsL — Pedro Brieger (@PedroBriegerOk) July 12, 2024

El informe de Periodistas Argentinas

Este viernes la organización emitió un comunicado en el que destacó los avances hasta el momento de las acciones colectivas y dejó a criterio de cada una de las denunciantes cómo proceder ante el pedido de disculpas de Brieger, quien, según aclararon, antes había negado e incluso amenazado a las presuntas víctimas.

El pasado martes 2 de julio, el colectivo Periodistas Argentinas presentó en el Senado de la Nación el informe La cultura del acoso: punto y aparte, con el testimonio de 19 mujeres que sufrieron diferentes situaciones de acoso por parte de Pedro Brieger.

En conferencia de prensa, diversas periodistas de distintos ámbitos explicaron que el objetivo del informe "no era el escrache", sino "la necesidad de terminar con la cultura del acoso, que este caso nos revela en toda su compleja dimensión".

La denuncia pública que se difundió este martes se "encarna en una persona" pero "también desnuda responsabilidades institucionales de medios públicos y privados, instituciones académicas públicas y privadas y todos y cada uno de los contextos y personas que silenciaron y naturalizaron estas violencias que son imposibles de soportar", advirtieron las periodistas.