Paro nacional: los servicios afectados para este jueves

La paralización de servicios iniciará a las 00 del jueves y el gobierno nacional, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, informó que se realizará descuentos a los trabajadores que adhieran a la medida. "Es un paro que no tiene razón aparente. Los empleados estatales que paren se les descontará sus haberes del día. Quien no va a trabajar y no cumple con su actividad, no cobra", indicó Adorni.