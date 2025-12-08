Uno Entre Rios | El País | Paro Nacional

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

El Gobierno nacional aplicará el descuento del día a los empleados estatales que se adhieran al paro nacional convocado por ATE para este martes.

8 de diciembre 2025 · 21:59hs
El Gobierno nacional aplicará el descuento del día a todos los empleados estatales que se adhieran al paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para este martes, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.

Así lo señalaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, luego de que el gremio de los estatales ratificara su decisión de realizar una concentración mañana a las 11 frente al Congreso de la Nación.

El paro nacional de ATE

La medida de fuerza de ATE se basa en tres ejes principales de protestas: el rechazo a la reforma laboral, la reapertura de paritarias y el recorte en organismos descentralizados.

Además, los estatales rechazan los posibles ajustes que podrían afectar a cerca del 10% de los trabajadores en organismos como el Conicet, el Indec, la Anses, el INTA y el INTI, entre otros.

Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional, criticó duramente a los líderes provinciales que han apoyado la propuesta del Ejecutivo: “Intentarán imponer una reforma regresiva, pero esta vez el único responsable no será Milei. Los gobernadores son partícipes necesarios del mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales”.

La reforma laboral

El paro nacional fue adelantado tras conocerse que este 9 de diciembre el Gobierno daría a conocer el texto de la reforma laboral, trabajado junto con el Consejo de Mayo. Aunque los detalles completos aún no son oficiales, se espera que la propuesta busque cambios en áreas como vacaciones, indemnizaciones y despidos.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, será el encargado de presentar esta y otras reformas tras una reunión del Consejo de Mayo pautada para las 13.30 en Casa Rosada. La iniciativa de modernización laboral ya figura en el temario de las sesiones extraordinarias y el Ejecutivo buscará su sanción con apoyo en el Senado.

