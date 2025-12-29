Uno Entre Rios | El País | Parte médico

Nuevo parte médico: Cristina Fernández presenta "una lenta recuperación"

El nuevo parte médico indica que la ex presidenta Cristina Fernández presentá un lenta recuperación informaron desde el Sanatorio Otamendi.

29 de diciembre 2025 · 18:06hs
Cristina Fernández presenta una lenta recuperación informaron desde el Sanatorio Otamendi. 

Cristina Fernández presenta "una lenta recuperación" informaron desde el Sanatorio Otamendi. 

La ex presidenta Cristina Fernández “continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada” y presenta “una lenta recuperación del íleo posoperatorio”.

Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso. Comienza con ingesta de semisólidos con buena tolerancia”, detalló el parte médico que difundió el Sanatorio Otamendi.

Militantes se reunieron frente al sanatorio Otamendi, donde está internada Cristina Fernández con una bandera gigante: “Feliz Navidad, compañera Cristina”

Cristina Fernández pasó la Navidad en el Otamendi y la militancia le hizo el aguante

Dejanos tu comentario