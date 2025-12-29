La ex presidenta Cristina Fernández “continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada” y presenta “una lenta recuperación del íleo posoperatorio”.
Nuevo parte médico: Cristina Fernández presenta "una lenta recuperación"
El nuevo parte médico indica que la ex presidenta Cristina Fernández presentá un lenta recuperación informaron desde el Sanatorio Otamendi.
29 de diciembre 2025 · 18:06hs
Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso. Comienza con ingesta de semisólidos con buena tolerancia”, detalló el parte médico que difundió el Sanatorio Otamendi.
(NOTICIA EN DESARROLLO)