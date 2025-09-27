Uno Entre Rios | El País | Chaco

Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a su madre y a la pareja

En el hospital de Juan José Castelli, Chaco, ingresó una niña por un sangrado y se supo que había dado a luz un bebé. Detuvieron a la madre y a su pareja

27 de septiembre 2025 · 17:03hs
En el hospital de Juan José Castelli

En el hospital de Juan José Castelli, Chaco, ingresó una niña por un sangrado y se supo que había dado a luz un bebé que, en principio, habái sido abandonado.  Detuvieron a la madre de la niña y a su pareja 

Un caso de abuso sexual agravado sacudió a la ciudad de Juan José Castelli, en la provincia de Chaco, luego de que una niña de 11 años ingresara al Hospital Bicentenario con un cuadro ginecológico que derivó en el hallazgo de un parto reciente.

La situación quedó al descubierto en la mañana del miércoles, cuando, pasadas las seis de la mañana el médico de guardia fue alertado por una obstetra para que evaluara a la menor, que presentaba un sangrado ginecológico.

El accidente sobre el puente entre Chaco y Corrientes dejó una persona muerta hasta el momento.

Camión sin frenos en el puente Chaco-Corrientes: confirman una persona fallecida

El Gobierno nacional reinstaló un cepo que limita la compra de dólares financieros.

Vuelve el cepo al dólar: las nuevas restricciones del Gobierno nacional

Durante el procedimiento, realizado bajo sedación anestésica, el profesional constató desgarros parauretrales izquierdo y derecho de cuatro centímetros de longitud, así como otro desgarro en la orquilla bulbar de tres centímetros.

Además se detectó una cantidad compatible con restos ovulares, lo que llevó al equipo médico a asumir la existencia de un aborto incompleto sugestivo de abuso sexual. La información fue elevada de inmediato a la Fiscalía de Investigación Penal N°2, a cargo del fiscal Gerónimo Agustín Roggero, quien dispuso las primeras medidas judiciales.

Pocas horas más tarde, se allanó el domicilio de la madre de la víctima, ubicado en la Chacra 64 de esa ciudad. Con la intervención de personal de la División de Investigaciones Complejas y de la División Criminalística de Castelli, y bajo la supervisión del ayudante fiscal Héctor Ayala, se secuestraron cuatro elementos que podrían ser claves en la investigación: una sábana gris con manchas rojizas, un pantalón de jean azul con manchas y una toallita. El fiscal interviniente ordenó que todo el material fuera remitido al Gabinete Científico y al cuerpo médico forense para su análisis.

menor aabuso Chaco Hospital detenidos madr

El bebé estuvo desaparecido

Mientras tanto, una escena inesperada alteró aún más el curso de los acontecimientos. En horas de la tarde, la madre de la niña se presentó nuevamente en el hospital, esta vez acompañada de un bebé recién nacido, quien, según confirmaron fuentes judiciales, era el hijo recién nacido de la menor.

De acuerdo a lo informado por el medio local Diario Norte, el bebé había estado desaparecido durante casi 20 horas hasta que fue encontrado al aire libre, en un contexto que aún se investiga, con signos vitales débiles y temperatura corporal extremadamente baja.

El recién nacido fue internado de urgencia en la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde permanece en estado crítico y con riesgo de vida.

A raíz de estos hechos, la Fiscalía ordenó la detención de G.S., la madre de la víctima, y de su pareja, identificada como E.S., de 36 años, ambos acusados de encubrimiento.

Paralelamente, se dispusieron consignas policiales en el hospital: una para la protección de la niña, que permanece internada en Obstetricia, y otra para el resguardo del bebé, alojado en Neonatología.

La causa es investigada como “supuesto abuso sexual”, intervienen la Asesoría de Menores, el Juzgado de Familia N°2 y la Unidad de Protección Integral (UPI) Castelli. Según señalaron desde la fiscalía, las pericias y testimonios clave determinarán los próximos pasos de la investigación, que continúa en curso.

Chaco niña abuso
Noticias relacionadas
Casi un 10% de los femicidios en Argentina se producen en contexto de narcocriminalidad

Casi un 10% de los femicidios en Argentina se producen en contexto de narcocriminalidad

En 2024, aumentaron un 34% la recuperación de alimentos en el país

En 2024, aumentaron un 34% la recuperación de alimentos en el país

Las retenciones cero fueron para 12 empresas exportadoras. 

Las retenciones cero fueron solo para 12 grandes exportadores

Según el Indec, la pobreza cayó al 31,6% en el primer semestre 2025. 

Indec: la pobreza cayó al 31,6% en el primer semestre 2025

Ver comentarios

Lo último

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a su madre y a la pareja

Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a su madre y a la pareja

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Ultimo Momento
Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a su madre y a la pareja

Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a su madre y a la pareja

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Policiales
Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Ovación
Liga Paranaense: Peñarol le gana a Sportivo Urquiza en el barrio Pirola

Liga Paranaense: Peñarol le gana a Sportivo Urquiza en el barrio Pirola

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Histórico: gol de arco a arco en un partido de la Primera Nacional

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Ferro de San Salvador no detiene su marcha en la Liga Provincial

Con un doblete, Julián Álvarez fue la clave del Atlético para la paliza al Real

Con un doblete, Julián Álvarez fue la clave del Atlético para la paliza al Real

La provincia
Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del Dibu Martínez

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa ¿Dónde estás hoy?

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa "¿Dónde estás hoy?"

Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

Dejanos tu comentario