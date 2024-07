Murió el primer abogado que representaba a la madre de Loan Peña

No obstante, se impuso la realización de expediente de rigor para evacuar cualquier duda. Por su parte, los propios familiares de Luque desconfían en esta teoría. La noticia fue difundida por una prima del abogado, quien anotició a los medios de comunicación pero destacó que su familiar no tenía antecedentes cardíacos. "Tuvo un ataque al mediodía y fue a la emergencia de Gobernador Martínez y dijeron que falleció de muerte súbita. Pero, para nosotros, es muy raro porque no tenía ningún problema", advirtió.

Según el testimonio de esta allegada, el abogado fue trasladado al hospital por su esposa, pero arribó al nosocomio sin vida. "La familia está pidiendo para que se haga la autopsia, estamos muy conmovidos", indicó.

Cabe recordar que Luque acompañó a María Noguera, madre de Loan, durante la primera etapa del caso cuando se pensaba que el niño estaba perdido en el monte. La noticia del fallecimiento se conoció horas después de que se confirmara que los siete detenidos por la desaparición del menor ya tienen fecha para comparecer ante la Justicia en indagatoria.